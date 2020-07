Série Utopia : premières images du remake d'Amazon

En projet depuis 2018 chez Amazon, la version américaine de la série "Utopia" prévue avec Gillian Flynn à l'écriture donne des nouvelles. Les premières images ont été dévoilées. On y retrouve, entre autres, Jessica Rothe, Sasha Lane et John Cusack qui interpréteront certains des rôles principaux.

Utopia c'est quoi ?

En 2013 la fameuse chaîne britannique Channel 4 lançait un véritable OVNI avec Utopia. La série créée par Dennis Kelly met en scène un groupe de personnes qui ne se connaissent que virtuellement, faisant tous partie d'un forum sur la bande dessinée Utopia, partie 1. L'un des membres, Bejan, annonce un jour aux autres qu'il dispose de la partie 2. Mais alors qu'ils décident de se rencontrer, Bejan est tué. Le groupe se retrouve alors soudain impliqué dans une affaire de complot à grande échelle puisque le Réseau, une organisation secrète, souhaite mettre la main sur la fameuse bande dessinée qui renfermerait un secret.

En deux saisons Utopia est parvenue à captiver, d'une part grâce à ses propositions de mise en scène (une superbe utilisation des couleurs, un visuel hypnotisant et une bande sonore mémorable), et d'autre part avec son scénario. Car, SPOILER ALERT, au-delà de nous raconter la traque de ce groupe de personnes lambda, Utopia évoque un futur pour l'humanité qui fait froid dans le dos. En effet, on apprend au fil des épisodes que le gouvernement compte profiter d'une vaste épidémie de grippe pour fournir un vaccin pouvant stériliser plus de 90% de la population mondiale, ce qui permettrait de lutter contre la surpopulation...

Le remake US se dévoile enfin

Depuis 2015 un remake de la série est envisagé aux Etats-Unis. D'abord chez HBO avec une implication de David Fincher, mais le projet n'a jamais pu aboutir. Finalement, en 2018, c'est Amazon qui annonce sa série Utopia, avec Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) à l'écriture. Au fil des mois on a fini par apprendre que Jessica Rothe aura un des rôles principaux, Samantha, tout comme Sasha Lane (Jessica Hyde), John Cusack (Kevin Christie) et Rainn Wilson (Michael Stearns). On retrouve justement ces derniers (sauf Rainn Wilson), ainsi que Dan Byrd (Ian), Desmin Borges (Wilson Wilson) et Ashleigh Lathrop (Becky), sur les premières images dévoilées par EW. Si les deux premières photos (surtout la seconde) sont relativement classiques, la troisième, qui montre Jessica Hyde sur un banc, est déjà plus intrigante avec une forte présence de couleur jaune, comme c'était le cas dans la série originale. Il est en tout cas rassurant de voir que la série a avancé et on espère avoir une première bande-annonce très prochainement, ainsi qu'une date de sortie sur Amazon Prime Vidéo.

Découvrez ci-dessous les images :