Séries Mania 2020 : découvrez le programme !

Cette année encore Lille accueillera le festival Séries Mania. Du 20 au 28 mars, les festivaliers pourront découvrir de grosses avant-premières, des nouvelles saisons inédites et des nouvelles séries en compétition française et internationale.

Le festival Séries Mania continue de se développer à Lille. Créé à Paris au Forum des images en 2010, l’événement avait déménagé en 2018, pour la 9e édition, devenant alors le festival international Séries Mania Lille Hauts-de-France. Désormais bien installé, le festival Séries Mania 2020 nous réserve encore de belles surprises, comme en atteste sa programmation tout juste dévoilée.

Une belle ouverture et des grosses avant-premières

Déjà, l’ouverture de Séries Mania 2020 devrait attirer les festivaliers puisque c’est The Luminaries, d’Eleanor Catton et Claire McCarthy, qui a été choisie. La série de la BBC a pour premier intérêt la présence d’Eva Green au casting, et se déroulera entre Londres et la Nouvelle-Zélande pour raconter une histoire d’amour, de meurtre et de revanche.

Autre événement, une intégrale de Watchmen sera organisée. Durant toute une nuit les festivaliers pourront (re)voir ce qui fut une des meilleures propositions de 2019, et pas que… Et on notera la diffusion de nouvelles saisons inédites Groom saison 2, Infidèle saison 2, et surtout… Westworld saison 3 ! Le show HBO est particulièrement attendu cette année, et pouvoir découvrir les premiers épisodes sur grand écran devrait évidemment ravir les fans.

Du côté des nouveautés, on retient de cette programmation les avant-premières de Briapatch avec Rosario Dawson, The Plot Against America (HBO) et la série Snowpiercer, et une séance spéciale pour The Eddy, la série tant attendue de Damien Chazelle pour Netflix.

Quelles séries en compétition ?

Du côté de la compétition, six séries participeront à la compétition française : Cheyenne et Lola (OCS), La Garçonne (France 2), Ils étaient dix (M6), Moah (OCS), Parlement (France TV) et Romance (France 2). Pour la compétition internationale, c’est cette fois dix programmes qui seront proposés avec Adult Material (UK), Cry Wold (Danemark), Dérapages (France), El Presidente (Chili), Little Birds (UK), Moloch (France, Belgique), No Man’s Land (France, Israël, Belgique), Patria (Espagne), Unorthodox (Allemagne) et Valley of Tears (Israël).

Le festival Séries Mania 2020 se déroulera à Lille du 20 au 28 mars. La programmation complète est à découvrir ici.