Séries Mania 2021 : découvrez la programmation du festival de séries

Une nouvelle fois Lille accueillera le festival Séries Mania. Du 26 août au 2 septembre, les festivaliers pourront s'en mettre plein les yeux en découvrant bon nombre d'avant-premières, mais aussi des nouvelles saisons inédites et des nouvelles séries en compétition française et internationale.

Le Festival Séries Mania est de retour à Lille après une année pour le moins... Chaotique. Effectivement, le Festival international des séries ouvre sa troisième saison et lève le voile sur la programmation de l'édition 2021. Décalé deux fois, en mars, puis fin mai, et désormais fin août, cette fois-ci, c'est la bonne ! Les festivaliers croisent les doigts et espèrent bien s'en mettre plein les yeux en découvrant toutes ces nouveautés et les nombreux guest.

De jolis noms sont au programme. On retrouve une "invitée exceptionnelle", star de la scène de Broadway et vedette de plusieurs séries : Audra McDonald. Actrice et chanteuse, elle a joué dans Private Practice, série dérivée de Grey's Anatomy et The Good Fight, mais aussi dans La Belle et la Bête au cinéma, la version en prise de vues réelles de 2017. Audra McDonald viendra présenter une nouvelle série, The Bite.

The Bite ©Spectrum

Des invités de renoms et de belles avant-premières

Le Festival pourra compter sur la présence de l'acteur réalisateur Olivier Marchal, mais aussi de la scénariste Fanny Herrero. Il y aura également l'ancien Premier ministre Edouard Philippe dont le roman Dans l'ombre va être adapté en série. On retrouvera de plus Chris Brancato, créateur de Narcos, fidèle du Festival, et Clyde Phillips, showrunner de plusieurs saisons de Dexter.

La première mondiale de la série Germinale aura lieu avec Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, Alix Poisson et Louis Peres. Cette saga historique destinée à être diffusée sur France 2 est également en compétition internationale.

Les festivaliers découvriront en avant-première le premier épisode de la saison 5 inédite de La Casa de Papel. Mais aussi, un épisode inédit des Petits meurtres d’Agatha Christie (Le Vallon), tourné dans les Hauts-de-France. Cette année, le festival s'inscrit sous le signe de l'humour et du collectif et choisit donc la thématique du “stand-up” comme fil rouge. Ainsi, 6 personnalités feront l'honneur de venir sur place, dont Agnès Hustrel qui signera la série Jeune et Golri à la rentrée sur OCS.

Du côté de la compétition ?

Pour ce qui est de la compétition française on retrouve six séries : Jeune et Golri (OCS), Le Code (France 2), L’Opéra (OCS), Nona et ses filles (Arte) Or de lui (France 2) et Rebecca (TF1). Pour la compétition internationale, c'est cette fois huit programmes qui seront proposés : Anna (Italie), Blackport (Islande), Furia (Norvège et Allemagne), Germinal (France), Hamlet (Turquie), Jérusalem (Israël), Kamikaze (Danemark), et pour finir The Echo of your voice (Israël).

Le festival Séries Mania 2021 se déroulera à Lille du 26 août au 2 septembre. La programmation complète est à découvrir ici.