Séries Mania 2021 : on a vu Jeune et Golri, la série OCS

Présentée en avant-première au Festival Séries Mania, on a vu "Jeune et Golri" créée par l'humoriste Agnès Hurstel. On vous en dit plus sur cette série comique à voir sur OCS le 2 septembre.

C'est avec qui Jeune et Golri ?

La série Jeune et Golri est créée par l'humoriste Agnès Hurstel qui est l'interprète principale. Le tout est réalisé par Fanny Sidney (Dix pour cent) qui signe ici sa toute première série. Au casting de cette toute nouvelle série OCS, on retrouve Jonathan Lambert et un bon nombre de jeunes humoristes comme Marie Papillon, Paul Mirabel, Lison Daniel, Ophelia Kolb et Nordine Ganso. La série arrivera le 2 septembre sur OCS.

Ça parle de quoi ?

Le synopsis de la série Jeune et Golri est le suivant : C’est l’histoire de Prune, 25 ans, stand-uppeuse en panne d’inspiration, jeune et golri, qui tombe amoureuse de Francis, 47 ans, vieux et dépité. Sauf que Francis a juste oublié de dire à Prune qu’il avait un enfant… Alma, 6 ans, minus et pas marrante du tout.

C’est l’histoire de Prune qui devient belle-mère, alors qu’elle a 5 ans d’âge mental. Et que pour elle, cohabiter avec un enfant, c’est cauchemar. À moins qu’elle ne décide d’en faire le sujet de son spectacle, sans le dire à Francis bien sûr. C’est l’histoire de gens qui ne savent apparemment pas se dire les choses les plus importantes, sauf en faisant des blagues. C’est l'histoire d’une maternité moderne et détestée. Mais golri. Mais détestée...

Jeune et Golri ©The Film

On en pense quoi ?

La série Jeune et Golri s'inscrit dans le focus stand-up du festival Séries Mania 2021. Immersion totale également dans cette série, qui nous plonge dans l'univers des bars de stand-up. Une vraie comédie sans filtre, qui parle de sujets très actuels : la parentalité, le désir, les mythos, la famille, les échecs, la résilience. Mais surtout l’amour, les blagues, le sexe et un tas d'autres problèmes. Tout cela traité avec beaucoup de légèreté. En bref, Jeune et Golri est une série décalée, attachante et bien évidemment hilarante !

Jeune et Golri est à découvrir le 2 septembre sur OCS.