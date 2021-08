Séries Mania 2021 : on a vu la série italienne Anna réalisée par Niccolò Ammaniti

Le festival Séries Mania a proposé en avant-première la projection de la série italienne "Anna". Le réalisateur Niccolò Ammaniti adapte ici son roman post-apocalyptique du même nom. Dès le 10 septembre, les 6 épisodes de 52 minutes seront diffusés sur arte.tv, pendant trois mois, puis sur la chaîne Arte en novembre.

Anna c'est avec qui ?

Cette toute nouvelle série est réalisée par Niccolò Ammaniti, le créateur de Il Miracolo, qui s'inspire ici de son roman éponyme sorti en 2015. On retrouve au casting de cette mini-série made in Italia Giulia Dragotto. La jeune femme incarne Anna le personnage principal. À ses côtés, le rôle de son petit frère est attribué à Alessandro Pecorella. Clara Tramontano, Giovanni Mavilla, Roberta Mattei et Elena Lietti complètent le casting.

Ça parle de quoi ?

Le synopsis officiel de la série Anna est le suivant : dans un monde ravagé par une épidémie où seuls les enfants ont survécu, une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère, victime d’un enlèvement.

Anna va devoir faire preuve de beaucoup de courage dans ce monde sans adultes. La jeune fille va se battre moralement et physiquement pour retrouver Astor, son petit frère. Sur cette île isolée, dans cette société chaotique, au milieu des centres commerciaux abandonnés, des ruines, et des champs en friche, elle va mener une lutte acharnée contre une communauté de survivants très voraces.

Anna ©Sky Studios / Arte France

On en pense quoi ?

Anna est une mini-série sombre remplie de beauté et de poésie. Les personnages évoluent dans un décor post-apocalyptique. Une violente épidémie a décimé tous les adultes. Un thème vraiment d'actualité, puisque cela fait écho à la crise climatique actuel et à la pandémie de Covid-19. Évidemment, le curseur est poussé à l'extrême et les résultats de cette épidémie virale s'avèrent catastrophiques. Un réel conte sombre sur l'enfance et la fin de l'innocence.

À la fois anxiogène et porteuse d'espoir, la série retrace un voyage initiatique dans lequel les responsabilités sont placées dans les mains des enfants. Anna va tout faire pour que son petit-frère ne se rende pas compte de la gravité de la situation. Elle va donc romancer l'histoire en lui racontant différents mensonges afin qu'il ne quitte pas la maison. Mais tout finit par basculer...