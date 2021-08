Séries Mania 2021 : on a vu L'Opéra, la série OCS

La rentrée sera remplie de belles surprises sur OCS. La plateforme propose le 7 septembre 2021 la série "L'Opéra", présentées en avant-première au Festival Séries Mania. Une série dramatique sur la danse classique.

C'est avec qui L'Opéra ?

La série L'Opéra arrivera sur OCS le 7 septembre 2021. Elle est créée par Cécile Ducrocq, qui a écrit les épisodes de Dix pour cent et du Bureau des légendes. Cette première saison comporte 8 épisodes de 52 minutes. Le premier rôle est attribué à Ariane Labed, qui incarne la danseuse étoile. Le casting est complété par Raphaël Personnaz (Persona non grata), Suzy Bemba et Sarah Le Picard (Médecin de nuit).

L'Opéra ©Vitoria Productions / Belga Films / Telefrance

Ça parle de quoi ?

Le synopsis officiel de L'Opéra est le suivant : À l'Opéra de Paris, Zoé (Ariane Labed), danseuse Étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd'hui dans l'excès : trop de fêtes, d'amants, d'angoisses... Parce qu'elle n'a plus le niveau, on veut la renvoyer, mais Zoé va se battre contre l'institution, ses pairs, et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance.

À ses côtés, Flora (Suzy Bemba), 19 ans, une jeune danseuse noire, vient de rejoindre le Corps de Ballet et n'a que quelques mois pour s'intégrer et faire ses preuves. Et Sébastien (Raphaël Personnaz), 38 ans, le tout nouveau Directeur de la Danse, flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l'Opéra au firmament de la danse mondiale...

On en pense quoi ?

Véritable immersion au cœur de l'Opéra de Paris, complètement dépoussiéré. Ariane Labed interprète très justement cette danseuse étoile désabusée face à son avenir incertain. La série nous transporte dans les coulisses du ballet et peint le portrait de deux générations très différentes. L'Opéra exploite un univers fascinant, aux décors somptueux. Cette fresque dramatique met en avant la discipline et la force de caractère des danseuses tout en diffusant un message d'espoir.

L'Opéra sera disponible sur OCS à partir du 7 septembre 2021.