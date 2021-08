Séries Mania 2021 : on a vu Nona et ses filles, avec Virginie Ledoyen et Miou-Miou

La série de Valérie Donzelli intitulée "Nona et ses filles" est présentée en avant-première au Festival Séries Mania à Lille. Au casting de cette nouvelle série prochainement sur Arte, on retrouve Virginie Ledoyen, Miou-Miou et Clotilde Hesme.

Nona et ses filles c'est avec qui ? Cette nouvelle série sortira prochainement sur Arte est sera composée de 9 épisodes de 30 min. Valérie Donzelli, actrice et réalisatrice, crée ici avec Nona et ses filles sa toute première série. Cette dramédie moderne rassemble un casting très prestigieux. On retrouve Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli, Clotilde Hesme, Barnaby Metschurat, Rüdiger Vogler, Antoine Reinartz, Christopher Thompson, Léonie Simaga ou encore Michel Vuillermoz. Nona et ses filles @Gaumont Télévision / Rectangle Productions Ça parle de quoi ? Le synopsis officiel de Nona et ses filles est le suivant : Amoureuse d’André et libérée de ses trois filles qu’elle adore, Nona, 70 ans, vit sa vie à plein tube au cœur de la Goutte d’Or. Jusqu’au jour où le docteur Truffe lui annonce qu’elle est enceinte… Une maternité surprise donc, pour une femme de 70 ans déjà mère de triplées de quarante ans. L'annonce de cette grossesse inexpliquée va bouleverser toute la petite famille et précipiter la cohabitation entre les femmes. Nona et ses filles @Gaumont Télévision / Rectangle Productions On en pense quoi ? Dans Nona et ses filles Valérie Donzelli peint le portrait de femmes inhabituellement complexes, qui sont bien entourées par la gente masculine composée de personnages assez truculents. Une chose est sûre, pour sa première série, la réalisatrice aborde de façon tragicomique des sujets profondément actuels. Le scénario met en avant le combat des femmes pour le droit de disposer de leur corps. Un récit féministe donc, qui illustre la maternité comme un pouvoir magique, mais aussi comme une malédiction. Nona mène un combat avec elle-même, mais également avec la société qui ne peut s'empêcher de la juger. L'héroïne de cette histoire reprend le pouvoir et va s'affirmer dans son étrangeté, sa maternité et sa féminité. Cette nouvelle série Arte est drôle, légère et poétique, mais il ne faut pas s’en laisser conter. Avec sa fantaisie habituelle Valérie Donzelli aborde des sujets sérieux et joue avec les notions du temps, de la mémoire, de la féminité et du désir. Nona et ses filles sera diffusée sur Arte prochainement.