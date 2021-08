Séries Mania 2021 : on a vu Or de lui, la série avec Ramzy Bedia

Séries Mania 2021 a décidé de mettre l’humour à l’honneur cette année, et c’est chose faite avec l’hilarante série « Or de lui » qui sera prochainement diffusée sur France.tv. On retrouve Ramzy, accompagné d'Olivia Côte et Marc Riso.

Or de lui c’est avec qui ?

Cette toute nouvelle série, intitulée Or de lui, est signée Baptiste Lorber. Composée de 10 épisodes d’environ 25 minutes, elle sera diffusée sur France.tv. Le premier rôle est attribué à Ramzy Bedia qui interprète Joseph, sa femme est incarnée très brillamment par Olivia Côte et on retrouve Marc Riso dans le rôle du meilleur ami pot de colle. Ils donnent également la réplique à Christophe Heraut et Linh-Dan Pham, qui fait partie du jury «Panorama international» au festival Séries Mania 2021.

Ça parle de quoi ?

Le synopsis officiel de la série Or de lui est le suivant : Joseph est VRP dans une petite PME de banlieue. Sa vie se résume à : voiture - boulot - voiture - dîner avec une femme qui ne l’aime plus - dodo. Et rien ne présage que les choses évoluent pour lui. Jusqu’au jour où, par miracle, il commence à pondre… de l’or.

Miracle ou malédiction, là est la question ? La vie de Joseph va complétement basculer, et son quotidien va être rythmé par cette ponte d'or. Heureusement, il peut trouver un peu de soutien et se confier à son "nouveau meilleur ami" et collègue, Jacques. Ensemble, ils vont essayer de comprendre d'où vient ce "super pouvoir". Que faire de tout cet or ? Comment garder cela secret ? Parallèlement à cela, le couple qu'il forme avec Marie va à la dérive et sa femme à de plus en plus de mal à supporter.

Or de lui ©France.tv

On en pense quoi ?

Le réalisateur Baptiste Lorber, bien connu sur le web avec son ami Gaël Mectoob, a encore une fois montré son talent en therme de création de situations loufoques. Le scénario est rempli de scènes désopilantes, tout cela traité avec beaucoup de sérieux. Ramzy Bedia incarne très justement Joseph qui est complétement dépassé par la situation, autant sur le plan personnel que professionnel.

La série Or de lui est profondément ancrée dans le réel, ce qui n'empêche pas les personnages d'être plongés dans des situations absurdes et sacrément drôles. C'est une grosse farce, avec un réel propos sur les relations conjugales. Très vite, on s'attache à ce couple qui est sur le point de vaciller. En gros, Or de lui parle d'amour, d'amitié et d'étrons en or... Un véritable ovni !