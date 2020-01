Séries Marvel : deux nouveaux projets seraient en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

Marvel a déjà dévoilé une grosse partie de son plan pour commencer à étendre le MCU sur Disney+. L’univers étendu étant une chose en permanente évolution, impossible à stopper, d’autres projets vont forcément arriver. Deux nouvelles séries, encore inconnues, seraient déjà dans les tuyaux.

Un peu moins d’une dizaine de programmes télévisuels ont déjà été dévoilés par Marvel. Avec une phase 4 sur le point de débuter lors de la sortie de Black Widow, le MCU prend un grand virage. D’une part en devant assurer maintenant que la saga Avengers a pris fin et, d’une autre part, en commençant enfin à exploiter le petit écran pour élargir les possibilités de l’univers. Jusqu’ici, les séries étaient plus à côté que dans le MCU.

La fin de Marvel Television pour une gestion plus attentionnée de Marvel Studios nous fait entrer dans une nouvelle ère. Disney+ sera le principal vecteur pour diffuser ces programmes qui vont permettre de présenter des personnages encore jamais vus au cinéma et/ou de prolonger les arcs de certains, connus. Les premières annonces permettent déjà de savoir ce qui nous attend : Le Faucon et le Soldat de l’Hiver , WandaVision, Loki, She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight, la friandise What If…? et Hawkeye.

Le MCU devant en permanence progresser, le studio doit déjà penser à la suite, même si médiatiquement il a d’autres chats à fouetter. Un rapport de Bleeding Cool nous explique que deux nouvelles séries Marvel seraient actuellement en préparation. Le média s’appuie sur une source anonyme qui serait bien placée pour en parler. Mais, alors, de quoi sera-t-il question dans ces programmes ?

La Secret Invasion dans le Marvel Cinematic Universe ?

Le premier, sans titre, se focaliserait sur un acteur célèbre qui a déjà eu une grosse présence dans les films du MCU. Aucun nom n’est donné mais il y a tellement de possibilités que l’on a du mal à déterminer qui pourrait être concerné. Rien que de savoir quand cette série pourrait se situer dans la timeline pourrait aider. Si les événements relatés sont après Endgame, cela met hors-course plusieurs personnages.

S’il s’agit, plutôt, d’évoquer le passé, alors la liste des candidats grandit vertigineusement. On vous laisse cogiter, alors qu’on en saurait plus sur la seconde série, qui serait adaptée des comics Secret Invasion ! Un gros arc narratif ayant réuni beaucoup de héros pour lutter contre une invasion de Skrulls sur Terre.

Que le MCU aborde cette histoire maintenant tomberait sous le sens, par rapport aux personnages impliqués. Secret Invasion met en effet en scène les New Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques (ainsi que d’autres héros), et on sait que Marvel veut miser sur ces équipes à l’avenir – le rachat de la Fox doit le permettre. Un rassemblement gigantesque, qui demanderait une énorme mise en place en amont pour introduire tout ce beau monde. La rumeur est à prendre avec des pincettes mais nous serions surpris que Marvel aborde un si gros morceau en passant par le petit écran, au détriment du cinéma. À moins que la solution animation soit envisagée ? Nous verrons dans les prochains mois, ou années, si ces rumeurs se confirment.