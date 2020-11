Servant : un trailer malsain et une date pour la série Apple produite par M. Night Shyamalan

Une première bande-annonce a été dévoilée pour la deuxième saison de la lugubre "Servant". Sa diffusion commencera le 15 janvier 2021 sur Apple TV+.

Servant : le vrai du faux

Servant est une série créée par Tony Basgallop. Elle est diffusée depuis 2019 sur Apple TV+, le service de streaming payant de la marque à la pomme croquée. Elle est produite par M. Night Shyamalan, qui en a également mis en scène le pilote et l'épisode 9 de la première saison.

On y suit les Turner, un couple d'Américains qui semble parfait de l'extérieur. Ils habitent une grande et belle maison à Philadelphie. Elle, Dorothy (Lauren Ambrose), est une personnalité reconnue de la ville en tant que présentatrice télé locale. Lui, Sean (Toby Kebbell), est un chef réputé dont le métier est d'imaginer de nouveaux plats afin de garnir les cartes des restaurants les plus huppés.

Le tableau est parfait jusqu'à un détail près : Jericho, leur premier enfant âgé de quelques semaines, vient de mourir. La jeune femme n'arrive toutefois toujours pas à accepter la vérité. Dans une grande détresse psychologique, elle s'occupe d'un faux bébé en plastique comme s'il était bien réel. Sean joue pour l'instant le jeu, pensant qu'un jour viendra où la tragédie rappellera sa femme à la triste réalité. Cette dernière pousse pourtant le fantasme très loin quand elle décide qu'il est temps de faire appel à une baby-sitter. Là encore, son mari la soutient tout en éprouvant tout de même quelques réticences.

Le couple embauche donc Leanne (Nell Tiger Free), une jeune fille douce et a l'air innocent. Son comportement interpelle tout de même Sean alors que, comme sa femme, elle prend soin de la poupée comme si elle était vivante. Voilà la situation déjà étrange dans laquelle le trio se trouve quand l'impensable arrive.

En revanche, on ne peut pas vraiment vous en parler, là tout de suite, pour vous éviter un gros spoil si vous n'avez jamais vu la série. Pour ceux qui ont dévoré la première saison, on vous en dit plus sur la deuxième à la suite de cet article.

Le mystère s'épaissit

Apple a en effet dévoilé une première bande-annonce pour la saison 2 à venir. Dans la saison 1, le twist incroyable du premier épisode, c'était la soudaine réalité de Jericho. Il n'était plus un simple ersatz de caoutchouc mais bel et bien un enfant de chair et de sang. Si cela ne semblait pas étonner Dorothy toujours perdue dans son fantasme, Sean avait, lui, beaucoup de mal à comprendre ce qui leur arrivait. Aidé de son beau-frère Julian (Rupert Grint), il se lançait alors dans une quête éreintante de la vérité.

Les deux hommes découvraient alors que la jeune baby-sitter n'était pas qui elle semblait être. Appartenant à une secte religieuse, il s’avérait qu'elle y avait volé le bébé. Les autres membres du culte la recherchaient activement et la retrouvaient finalement à la fin de la saison. Leanne repartait alors avec eux, emportant le nourrisson par la même occasion. Dorothy faisait alors à nouveau face à la poupée, mais cette fois-ci, elle prenait conscience qu'il était faux.

C'est donc ici que reprendra la saison à venir. Dorothy, Sean et Julian vont tout mettre en œuvre pour retrouver cet enfant qui est le leur sans vraiment l'être. Nous en apprendrons également plus sur la secte dans laquelle Leanne a retrouvé sa place.

M. Night Shyamalan reviendra pour mettre en scène l'épisode 4 de cette deuxième saison de Servant qui en comptera 10, comme la première. La diffusion commencera dès le 15 janvier toujours sur Apple TV+.