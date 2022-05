Seul face à l'abeille : un trailer hilarant pour la série Netflix avec Rowan Atkinson

Après Mr. Bean, Rowan Atkinson a trouvé un nouveau personnage à la hauteur de son talent burlesque. Dans "Seul face à l'abeille", le comédien interprète Trevor, un employé d'une société de gardiennage pris au coeur d'un affrontement sans pitié face à un insecte.

Seul face à l'abeille : le nouveau rôle de Rowan Atkinson

Après l'incontournable Mr. Bean et l'espion stupide Johnny English, Rowan Atkinson a semble-t-il trouvé un nouveau personnage lui permettant de multiplier les gaffes à l'écran et d'enchaîner les mimiques hilarantes. L'acteur britannique vient de s'associer avec Netflix pour Seul face à l'abeille, une série cartoonesque dotée d'un fort potentiel comique.

Trevor (Rowan Atkinson) - Seul face à l'abeille ©Netflix

Dans ce programme où chacun des dix épisodes devrait durer une dizaine de minutes selon les informations de Collider, le comédien prête ses traits à Trevor, employé d'une société de gardiennage de luxe. Content d'avoir trouvé un travail qui lui permettra de s'offrir des vacances avec sa fille, il se réjouit d'avoir à s'occuper d'une somptueuse propriété. Son séjour dans la demeure est néanmoins perturbé par les allées et venues d'une abeille, qu'il a lui-même laissé entrer dans la demeure...

La petite bête qui va rendre folle la grosse

La bande-annonce révèle que les choses vont très mal se passer pour Trevor, qui se retrouve avec 14 chefs d'accusation sur le dos au terme de son affrontement avec l'insecte, dont incendie criminel et destruction d'oeuvres d'art inestimables. Tout commence avec la chute malencontreuse d'une statue et se termine apparemment avec une explosion dans le jardin, l'utilisation d'un lance-flammes et même une course-poursuite à bord d'un bolide de collection. Pendant 90 minutes, l'abeille va donc rendre Rowan Atkinson complètement fou.

L'acteur participe également à l'écriture de la série aux côtés de Will Davies, scénariste de Jumeaux, Dragons et de la trilogie Johnny English. Le programme est à découvrir dès le 24 juin 2022 sur Netflix. En attendant, découvrez la bande-annonce en tête d'article.