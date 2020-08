Seven Deadly Sins : la saison 4 a sa date de sortie

Quelques jours après le lancement de la saison 3 sur Netflix, les fans sont déjà sur les dents en attendant la saison suivante de "Seven Deadly Sins". Et il va falloir se montrer patient. Car la diffusion de la saison 4, qui aura lieu comme d'habitude au Japon avant le reste du monde, vient d'être repoussée au 21 Janvier en raison de la crise sanitaire actuelle.

Meliodas et ses amis

Pour rappel, Seven Deadly Sins se déroule dans le royaume moyenâgeux de Britannia. À Liones, capitale du royaume, le Grand Maître des Chevaliers Sacrés Zaratras a été sauvagement assassiné. Les présumés fautifs sont alors désignés : les chevaliers légendaires du Roi qui sont au nombre de sept. Ces derniers vont donc prendre la fuite et disparaître.

Dix ans plus tard, une jeune fille nommée Elizabeth Liones part à la recherche de ces mystérieux chevaliers qui faisaient autrefois la fierté de Liones. Elle va ainsi faire la connaissance de ces redoutables guerriers et de leur leader charismatique Meliodas. Ce sera le début d'une grande aventure !

Nouvelle saison, nouvelle affiche

Le site officiel de l'anime révèle donc que cette nouvelle saison nommée Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement), soit la saison 4, sera diffusée sur TV Tokyo et BS-TV Tokyo en janvier 2021. Une affiche officielle est d'ailleurs lâchée pour l'occasion.

L'animé adapté du manga de Nakaba Suzuki - vendu à 37 millions d’exemplaires - aurait dû revenir courant octobre chez nos amis nippons. Malheureusement, la crise du Covid-19 a repoussé les plans initialement prévus. Cette diffusion japonaise prévue en janvier pourrait donc s'étaler jusqu'à la fin du printemps prochain. Et il faudrait ensuite compter quelques mois avant que l'anime ne soit diffusé sur Netflix. Probablement pas avant fin 2021.

Une ultime saison ?

En effet, cette saison 4 pourrait bien être la dernière pour un anime qui a vu le jour en octobre 2014. Il faut savoir que le manga a pris fin le 25 mars 2020, après 40 tomes publiés dans le célèbre Weekly Shonen Jump. Etant donné que l'anime suit de très près la version papier, il ne serait donc pas surprenant que cette saison soit la dernière. Un final logique pour une série qui a su trouver son public au Japon et à l'international grâce à Netflix qui en a fait la figure de proue de sa catégorie "anime japonais".

Rien qu'à la lecture du synopsis, difficile par ailleurs de ne pas penser à Fairy Tail dont les ressemblances sont nombreuses ne serait-ce que par son cadre fantastique et médiéval ou sa bande-son folklorique. Seven Deadly Sins, à l'image de One piece, Bleach, Naruto et autres Dragon Ball, respecte le cahier des charges du fan-service shonen, entre les jolies jeunes filles à gros seins, l'animal mascotte à la voix criarde, les ennemis plus puissants et les bastons à foison.

En ce qui concerne cette saison 4, elle devrait s'attarder sur la suite des péripéties de Meliodas qui a définitivement décidé de devenir le Roi des Démons afin de sauver Elizabeth. Seulement, cette dernière ne l'entend pas de cette oreille et s'en va à sa poursuite, accompagnée par le reste des Seven Deadly Sins. Néanmoins, dans les coulisses, les archanges se préparent consciencieusement. Par conséquent, une nouvelle Guerre Sainte pourrait bien être déclenchée, mettant fin à une trêve qui dure depuis trois mille ans…

En attendant que la saison 4 ne voie le jour, vous pouvez toujours suivre les trois premières saisons qui sont actuellement disponibles sur Netflix.