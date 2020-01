Severance : Patricia Arquette dans la série Apple

Vous avez aimé ? Partagez :

Tout juste récompensée d’un troisième Golden Globe, l’actrice Patricia Arquette sera au casting de la série Severance, portée par Apple TV+ et réalisée par Ben Stiller. Ce sera une troisième collaboration pour l’actrice et l’acteur-réalisateur-producteur. La série se déroulera en milieu professionnel, et on y retrouvera aussi Adam Scott.

Le cinéma et la télévision connaissent une véritable révolution, avec le poids toujours grandissant des plateformes de streaming imposant de nouvelles méthodes, d’autres rythmes de production et d’autres modes de consommation. On entend évidemment beaucoup parler de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, mais finalement assez peu d’Apple TV+. Mais ce n’est qu’une question de temps avant que la marque à la pomme ne se fasse aussi une place de choix dans le paysage. Et ce sera grâce à des programmes de qualité menés par des talents confirmés et populaires, comme Severance, une série thriller en milieu professionnel produite par Ben Stiller, avec Adam Scott dans le rôle principal. On apprend maintenant que l’actrice Patricia Arquette sera aussi de la partie.

Patricia Arquette et Ben Stiller, une collaboration fructueuse

Ce sera une troisième aventure commune entre l’actrice de True Romance et Boyhood, et Ben Stiller. Leur première collaboration fut dans le film de David O. Russell, Flirter avec les embrouilles en 1996. Leur seconde, bien plus récente puisque sortie 2018, est Escape at Dannemora, une mini-série dramatique diffusée sur Showtime et réalisée par Ben Stiller, avec notamment Benicio del Toro. Une collaboration très réussie, puisque pour ce rôle Patricia Arquette reçoit le Golden Globe 2019 de la meilleure actrice dans une mini-série. Et cette année, elle a reçu un nouveau Golden Globe pour son second rôle dans la série d’anthologie The Act.

On en sait pour le moment peu sur la série Severance. Mais ce titre pourra rappeler à certains l’excellente comédie tendance horrifique sortie en 2006, avec Danny Dyer. Dans tous les cas, avec Ben Stiller aux commandes et cette actrice multi-récompensée dans le rôle de la patronne de Mark, un employé au sombre passé interprété par Adam Scott, la série d’Apple Severance a tout pour réussir. Aucun planning de production n’a pour le moment été communiqué.