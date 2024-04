2 ans après sa sortie, une des meilleures séries d'Apple a enfin terminé le tournage de la saison 2

Voilà deux ans qu'on attend le retour de "Severance" sur Apple TV+. La saison 2 ne devrait plus trop tarder désormais puisque le tournage des prochains épisodes vient de se terminer.

Severance : à quand la suite ?

Lancée en début d'année 2022, la série Severance s'est rapidement imposée comme un des meilleurs titres d'Apple TV+. On y suit Mark, qui dirige une équipe d'employés de bureau. Pour s'assurer qu'ils soient les plus efficaces possibles, la société dont ils dépendent leur impose une opération chirurgicale qui permet de scinder leurs souvenirs, entre ceux relevant de leur vie professionnelle et ceux de leur vie privée. Ainsi, une fois à leur bureau, les employés pourront se concentrer sur leur tâche et ils ne risquent pas de se poser de questions sur leur mission une fois chez eux. Du moins, en principe. Car les employés vont commencer à se poser des questions sur cette prison mentale.

Lors de la diffusion de la première saison de Severance, portée notamment par Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Zach Cherry, et John Turturro, la presse s'était montrée très enthousiaste. En atteste les 97% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes ! Et après avoir vu les 9 premiers épisodes imaginés par le créateur Dan Erickson, le public en a redemandé. Sauf qu'aucune saison 2 n'a vu le jour en 2023, et qu'il n'y avait toujours rien à l'horizon lors du premier trimestre 2024. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

Fin de tournage pour la saison 2

En début d'année, Ben Stiller (producteur du show) avait tout de même annoncé le début du tournage de la saison 2 de Severance. Et il semblerait que celui-ci soit désormais terminé à en croire la costumière Carol Deelay, qui a partagé sur son compte Instagram une photo du clap de la série en indiquant que c'était "dans la boîte".

La saison 2 de Severance va donc entamer sa post-production. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une série qui nécessite une grande quantité d'effets numériques, on peut supposer que les prochains épisodes arriveront bientôt sur Apple TV+. A priori, avant la fin de l'année, mais le service de streaming n'a pas donné de détail sur la date de diffusion.