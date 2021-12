Severance : un teaser intrigant pour la série Apple de Ben Stiller

Après avoir réalisé "Escape at Dannemora", Ben Stiller s'attaque à une autre série avec "Severance". La série sera disponible le 18 février sur Apple TV+. Elle se dévoile dans un premier teaser mystérieux.

L'histoire de Severance

Bien qu'elle porte le même titre qu'une excellente comédie noire où Danny Dyer et Laura Harris voient leur team building finir en massacre (on parle ici du film Severence de 2006), la nouvelle série réalisée et produite par Ben Stiller n'aura rien à voir. Dans la série Severance, on suivra Mark Scout, un employé de Lumon Industries qui dirige une équipe dont les membres subissent une opération chirurgicale pour séparer leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée qui vise à mettre une frontière entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… Et la sienne.

Severance ©Apple

Un synopsis bien mystérieux, autant que l'est la première bande-annonce dévoilée par Apple. Dans la vidéo (en une d'article), on voit les membres accepter cette opération sans rechigner. Mais en conséquence leur esprit devrait se troubler et il pourrait y avoir confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.

Au casting de la série Apple

Bien que Ben Stiller soit à la réalisation, la création de la série a été confiée à Dan Erickson. Du côté de la distribution, on retrouve un très joli casting avec Adam Scott dans le rôle de Mark. À ses côtés, on retrouve les vétérans John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette. Des noms biens connus accompagnés de Britt Lower (High Maintenance), Zach Cherry (You), Dichen Lachman (Jurassic World: Le monde d’après), Jen Tullock (Before You Know It) et Michael Chernus (Orange is the New Black).

Severance sera disponible sur Apple TV+ à partir du 18 février 2022. Les deux premiers épisodes seront d'abord disponible sur le service de streaming. Puis de nouveaux épisodes seront ajoutés chaque semaine pour un total de neuf épisodes.