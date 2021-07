Sex and the City : Carrie, Miranda et Charlotte réunies dans la première photo du revival

Découvrez une première photo de la série revival de "Sex and the City" baptisée "And Just Like That" avec Carrie, Charlotte et Miranda. La série vient d'entrer en tournage à New York et est attendue prochainement sur HBO Max.

Sex and the City : 17 ans après, elles sont de retour

Diffusée pour la première fois sur HBO en 1998, Sex and the City est une des séries les plus cultes de la télévision. Créée par Darren Star, elle relatait les tribulations de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), jeune journaliste new-yorkaise à la recherche de l'amour. Autour d'elle naviguaient ses trois meilleures amies, aussi différentes qu'attachantes : Miranda (Cynthia Nixon), Samantha (Kim Cattrall) et Charlotte (Kristin Davis). Après six saisons, deux films sont venus conclure la trajectoire de Carrie Bradshaw en 2008 et 2010.

Sex and the City © HBO

Les revivals et reboots en tout genre étant à la mode actuellement dans le monde des séries, Sex and the City n'y échappe pas. Baptisé And Just Like That, le programme qui fait office de saison 7 à la série, vient d'entrer en tournage à New York. On retrouvera donc Carrie, Miranda et Charlotte, onze ans après les événements du film Sex and the City 2. Samantha ne sera pas de la partie après que Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker se sont fâchées.

Une première photo dévoilée

Le tournage de la série And Just Like That vient de débuter à New York. Pour faire monter l'impatience des fans, HBO Max a dévoilé une première photo reprise par l'interprète de Miranda sur Twitter. On retrouve cette dernière aux côtés de Carrie et Charlotte, flânant comme au bon vieux temps dans les rues de New York. Évidemment, elles ont pris quelques années, mais question look, elles sont toujours au top.

Après les avoir suivies dans leurs jeunes années, la série racontera comment leur amitié a survécu au temps. On imagine qu'une pirouette scénaristique expliquera l'absence de Samantha. Au casting, on retrouvera également Chris Noth, David Eigenberg et Evan Handler, les interprètes de Mr Big, Steve et Harry. On retrouvera également Mario Cantone (Anthony) et surtout John Corbett dans le rôle d'Aidan. Ce dernier était en couple avec Carrie dans la série, et est souvent revenu dans sa vie alors qu'elle était avec Mr Big (ils avaient même échangé un baiser dans le deuxième film). Une histoire long d'être terminée si l'on en croit sa présence dans le casting.

Les 10 épisodes de And Just Like That seront diffusés prochainement sur HBO Max.