Sex and the City : le revival officiellement commandé par HBO Max

Fanion de la génération 2000 de la chaîne HBO, "Sex and the City" reviendra bientôt sur HBO Max pour un revival de 10 épisodes.

Sex and the City : amies pour la vie

Sex and the City est une série créée par Darren Star. Elle est adaptée du roman du même nom de Candace Bushnell. Lancée en 1998 sur HBO, elle a connu 6 saisons et s'est terminée en 2004.

On y suivait les destins croisés de quatre amies vivant à New York. Carrie (Sarah Jessica Parker) est la narratrice de chaque épisode. Elle est chroniqueuse et possède une rubrique sur la sexualité (Sex and the City) dans The New York Star. Citadine jusqu'au bout du vernis, elle est passionnée de mode. Miranda (Cynthia Nixon) est une avocate qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Cynique de nature, elle n'a pas grand espoir en notre société. Charlotte (Kristin Davis), venue du Connecticut, est marchande d'art. Moins expérimentée en amour que ses amies, elle croit encore au prince charmant et se veut toujours positive et optimiste. Samantha (Kim Cattrall), elle, est attachée de presse. Bien que la plus âgée du quatuor, c'est aussi celle qui a la vie sexuelle la plus libre et étonnante.

Sex and the City ©HBO

À sa sortie, Sex and the City s'est fait le chantre de ces séries modernes et sans tabou dont HBO avait le secret. La série a connu tellement de succès qu'elle a même eu droit à deux adaptations au cinéma en 2008 et 2010. Une troisième était même prévue mais Kim Cattrall s'est toujours montrée réticente à reprendre son rôle. Pour couronner cette impossibilité, elle s'est également publiquement embrouillée avec Jessica Parker. Qu'à cela ne tienne, on apprend aujourd'hui que Sex and the City sera tout de même bientôt de retour.

La saison des revival

Après des semaines de rumeurs, un revival est officiellement dans les tuyaux pour le service de streaming HBO Max. Jessica Parker, Nixon et Davis seront de la partie, et elles ont chacune annoncé la nouvelle en partageant une première vidéo de la série à venir.

La courte séquence montre des images récentes de New York avec Carrie qui écrit la phrase "Et soudainement... L'histoire continue.". Michael Patrick King, qui a remporté un Emmy pour son travail de réalisateur sur la série, et a écrit et réalisé les deux longs-métrages, tiendra le rôle de producteur exécutif. Ce nouveau départ de Sex and the City durera 10 épisodes.

Le créateur de la série originale, Darren Star, qui a signé un accord d'exclusivité avec ViacomCBS, n'est par contre pas impliqué. La recherche d'un showrunner et de scénaristes est en cours pour un début de production le plus rapidement possible. Si tout va bien, ce devrait être au printemps dans la Grosse pomme.

Sarah Aubrey, la responsables des programmes originaux de HBO Max, a partagé son enthousiasme, confiant qu'elle avait grandi avec ces personnages et qu'elle avait hâte de voir comment leur histoire avait évolué. Le sel de la série originale sera la caution qualitative, Aubrey promettant " l'honnêteté, l'émotion, l'humour et la ville bien-aimée" chers au show original.

Sex and the City ©HBO

L'histoire se déroulera à notre époque avec des personnages maintenant proches de la cinquantaine. Le mouvement #Metoo aura une place prépondérante dans l'intrigue. Il semblerait, sans surprise, que Kim Cattrall ne reprendra pas son rôle de Samantha. À voir si ce revival se contentera d'un trio ou rajoutera un nouveau personnage à sa place.