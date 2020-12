Sex and the City : un revival dans les tuyaux

La culte série "Sex and the City" pourrait effectuer son retour à la télévision. Un revival serait à l'étude pour un événement limité sur la plateforme HBO Max. Si le projet arrive à se faire, il risque d'y avoir une grande absente dans le groupe principal.

Sex in the City : une suite devrait arriver

Avant le succès des Desperate Housewives, les femmes de Sex and the City ont largement eu le temps de s'illustrer. Lancée en 1998 avec Darren Star à la création, cette série se déroule à New York et narre les aventures de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) et Samantha (Kim Cattrall). Toutes dans la trentaine, elles ont en commun le célibat. On les suit ainsi dans leurs histoires personnelles et au sein du groupe qu'elles forment. La série a justement rencontré son public grâce à ses thèmes modernes à l'époque.

Même si on peut trouver à redire sur sa pertinence, le quatuor étant composé uniquement de femmes blanches qui vivent dans un milieu assez aisé. Pas forcément idéal pour que tout le monde se retrouve en elles, mais ça n'a pas empêché Sex and the City de provoquer un véritable engouement lors de sa diffusion. 6 saisons ont vu le jour, ainsi que deux films et même un préquel. Mais ce que les fans attendent absolument, c'est une suite. Nul doute qu'ils seront heureux d'apprendre grâce au New York Post qu'un retour est dans les tuyaux.

Une mini-série sans le groupe au complet

HBO Max serait en train de discuter d'un revival qui permettrait de profiter encore un peu des personnages, le temps d'une mini-série limitée qui n'a pas vocation à relancer Sex and the City sur le long terme. L'objectif serait plutôt d'essayer de revenir avec des problématiques plus actuelles. Pas mal de choses ont eu lieu depuis la dernière saison en date et les films. Le mouvement #MeToo est passé par là, l'Amérique est descendue dans la rue pour contester contre le racisme et Donald Trump a effectué son mandat. Certes, Sex and the City n'est pas prédisposée à se lancer à fond sur le terrain de la politique mais il peut y avoir des résonances intéressantes à trouver, en évoquant ce qu'il advient de ces femmes depuis tout ce temps.

Rien n'est encore officiel, les discussions sont toujours en cours et proches d'aboutir à un dénouement satisfaisant, mais on peut vous assurer que Kim Cattrall ne sera pas de la partie dans tous les cas. Elle a déjà exprimé son envie de ne plus reprendre son personnage. Seules Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon seront impliquées. À voir si le revival va s'en contenter ou cherchera une remplaçante pour garder cette dynamique à quatre personnages.