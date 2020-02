Sex Education : Netflix annonce la saison 3 en vidéo

Vous avez aimé ? Partagez :

C’est officiel ! Otis, Maeve, Eric, Adam et tous les autres seront bientôt de retour au lycée Moordale et sur Netflix pour Sex Education saison 3 ! Découvrez la vidéo d’annonce ci-dessus. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR L’ÉPISODE FINAL DE SEX EDUCATION SAISON 2 !

Il n’y avait aucun doute mais Netflix a quand même tenu à l’annoncer en grandes pompes : la série Sex Education est renouvelée pour une saison 3. Comme à son habitude, c’est sur Twitter que le géant du streaming a partagé la bonne nouvelle à ses millions d’abonnés :

Oui c'est une annonce officielle : il y aura une saison 3 à Sex Education ! — Netflix France (@NetflixFR) February 10, 2020

En plus de ce message on ne peut plus clair, Netflix a également posté une vidéo d’une minute (à retrouver en tête d’article) pour annoncer la saison 3. On y découvre le principal Groff (et accessoirement le père d’Adam), dans les couloirs du lycée Moordale, en train de commenter les affiches utilisées pour promouvoir la saison 2 de Sex Education. Arrivé devant celle représentant Eric et Adam (son fils, donc), il conclut en disant que nous découvrirons ce qui les attend dans la saison 3.

Il faut dire que, comme à la fin de la saison 2, de nombreuses questions restent encore en suspend concernant plusieurs personnages. Qu’adviendra-t-il de la relation d’Adam et Eric ? Otis parviendra-t-il enfin à avouer ses sentiments à Maeve ? Jean gardera-t-elle son bébé ?

Si Netflix n’a pas encore communiqué sur la date de mise en ligne de Sex Education saison 3, on imagine qu’elle arrivera sur nos écrans en 2021. La série est un des plus gros succès de la plateforme. La première saison avait créé l’engouement avec plus de 40 millions de visionnages en l’espace d’un mois.

Ses personnages attachants, son approche ludique et décomplexée de la sexualité adolescente, et son humour décalé en font une des pièces maîtresses du catalogue Netflix.

Gageons que la saison 3 soit aussi réussie que les deux premières.