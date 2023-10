Sex Education : pourquoi n'y aura-t-il pas de saison 5 ?

La série Netflix "Sex Education" s'est terminée avec une saison 4 disponible depuis le 21 septembre. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de saison 5 ? Découvrez les explications de la créatrice du show, Laurie Nunn.

Sex Education est bel et bien terminée

Lancée à l'hiver 2019 sur Netflix, Sex Education a immédiatement séduit par sa fraîcheur et son approche novatrice des séries adolescentes. Avec des personnages aussi authentiques qu'attachants tels qu'Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Aimee (Aimee Lou Wood) et Adam (Connor Swindells), la série nous plonge au cœur d'une petite ville anglaise où les lycéens naviguent à travers les complexités de cette période charnière de la vie, notamment les dilemmes sexuels.

Au fil des saisons, nous les avons vus évoluer, affronter des défis et mûrir vers l'âge adulte. La quatrième saison, disponible depuis le 21 septembre, marque la fin de cette aventure. Et c'est avec une pointe de nostalgie que nous devons désormais leur dire au revoir.

En huit épisodes, la saison 4 de Sex Education parvient à clôturer l'arc narratif des personnages principaux, même si on pourrait regretter l'arrivée de trop nombreux nouveaux personnages, qui grappillent un peu trop de temps à l'écran (alors qu'il n'y a pas le temps de creuser leurs enjeux). Otis et Maeve décident de se séparer, et cette dernière part construire sa carrière d'auteure aux États-Unis, Eric décide de devenir pasteur, et espère faire évoluer les mentalités pour plus de tolérance au sein de l'église, Aimee parvient à dépasser le traumatisme de son agression et trouve enfin du réconfort auprès d'Isaac, et Adam accepte sa bisexualité.

À peine mise en ligne, cette dernière saison s'est directement hissée à la première place des séries les plus visionnées sur Netflix dans le monde. On pourrait alors se demander pourquoi il n'y aura pas de saison 5 compte tenu de la grande popularité du show.

Pourquoi il n'y aura pas de saison 5

Dans une interview donnée à Harpers Bazaar, la créatrice de la série, Laurie Nunn, avait expliqué pourquoi Sex Education n'aurait pas de saison 5. Cela résidait principalement dans le fait qu'elle avait eu le sentiment, lors de l'écriture de la saison 4, que les arcs narratifs des personnages étaient résolus :

Quelque chose a commencé à se produire pendant le processus d'écriture. J'ai réalisé qu'à la fin de cette saison, il n'y avait pas de suspense, tout s'était simplement résolu. J'avais le sentiment que si je laissais les personnages à ce stade, je serais heureuse pour eux et optimiste quant à leur avenir

a-t-elle déclaré, avant d'ajouter :

C'est ainsi que je voulais laisser les choses et je pense que cela aurait été inapproprié de continuer à pousser l'histoire quand elle était naturellement arrivée à son terme. Je me devais d'écouter cette intuition.

Il est désormais temps pour les jeunes comédiens de Sex Education de poursuivre leurs carrières. Dernièrement, dans le film Barbie, Emma Mackey (Maeve) et Ncuti Gatwa se sont retrouvés à l'écran. La première interprétait une des poupées blondes et le deuxième un des Ken.