Sex Education saison 2 : ces acteurs que vous avez déjà vus ailleurs

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Sex Education », le programme british phare de Netflix, aussi débridé que feel-good, a proposé dès sa saison 1 un casting impeccable et attachant. Mais parmi ces nombreux interprètes, certains sont loin d’être inconnus des aficionados de films et séries. Tenez-vous bien, il y a de GROSSES surprises.

La saison 2 de Sex Education, sortie le 17 janvier sur Netflix, a beaucoup fait parler. Focus sur ses surprenants interprètes, qu’on avait déjà pu croiser dans d’autres séries assez cultes…

La famille Milburn abonnée aux premiers rôles

On commence avec les évidences. Jean Milburn, la génitrice fantasque d’Otis, est campée par Gillian Anderson. Si elle a su aussi aisément conquérir le cœur des fans, c’est parce que l’actrice américaine n’en est pas à son coup d’essai. Elle a tenu le rôle de l’agent Dana Scully, personnage principal de la série X-Files… Cette performance lui vaut deux Screen Actors Guild Award, un Emmy et un Golden Globe en 1997 ! Mais à choisir, on préfère largement la bande-son rétro de Sex Education au générique angoissant de la série de science-fiction…

Dans la famille Milburn, passons à Otis, campé par le talentueux Asa Butterfield. Un garçon très prolifique que vous avez pu croiser – très jeune, mais reconnaissable avec sa bouille et ses grands yeux bleus – dans Nanny McPhee et le Big Bang. Le jeune homme s’est par la suite illustré dans Hugo Cabret, petit bijou signé Martin Scorsese. Plus récemment, il était le héros de Miss Péregrine et les Enfants Particuliers de Tim Burton.

Des personnages secondaires loin d’être en reste

A présent, petit focus sur deux acteurs venus de la série à succès Game of Thrones. Si on vous dit Stark, malaise et Porte de la Lune, rien ne vous vient ? Allez, on parle du Val, la demeure de Lysa Arryn, sœur de Catlyn Stark. Mais si, celle qu’on voit allaiter son fils Robyn alors qu’il a dépassé l’âge de l’entrée à l’école primaire. Manifestement, le jeune homme va bien, mais semble avoir gardé quelques séquelles. Imbu de lui-même au possible, dans Sex Education ses conversations ne tournent qu’autour de son précieux rubik’s cube. Il s’agit de Lino Facioli, qui interprète l’un des membres de l’équipe de quizz dans laquelle Maeve peine à trouver sa place.

Maintenant, pensez Cersei, Shame et karma. Vous aurez reconnu l’insupportable Septa qui torture la Reine mère et finit aux mains de la Montagne. Hannah Waddingham a bien su rebondir après sa fin tragique dans la saison 6 de GOT car elle campe ici la mère de Jackson, passionnée de natation. Mère qui, disons le, se révèle être quelque peu tyrannique. On ne se refait pas, hein…

Mention spéciale pour l’émouvante Anne-Marie Duff, qui campe la mère toxico de Maeve. L’actrice fait un beau début d’année : en effet, on a pu la voir dans His Dark Materials, dont la saison 1 s’est terminée il y a peu. Dans cette superproduction BBC/HBO, elle est Ma Costa, une gitane dont le plus jeune fils est enlevé…

Encore dans les nouvelles venues, T’Nia Miller joue Maxine Tarrington, « l’inspectrice » venue faire trembler le Proviseur Groff. Vous l’aurez donc reconnue si vous vous êtes laissés tenter par l’ovni Years & Years, dans lequel elle campe Celeste.

Le meilleur pour la fin…

Allez, un petit bonus pour la forme – et aussi parce que c’est vraiment improbable. Mikael Persbrandt, interprète de l’attachant plombier Jakob dans Sex Education, a prêté ses traits à Beorn, le changeur de peau qui aime se transformer en ours dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug.

En attendant que Netflix se lance dans une troisième saison de Sex Education, rien ne vous empêche de binge-watcher la série à nouveau. Qui sait, vous allez peut-être vous remémorer d’autres visages jusqu’alors oubliés !