Sex Education saison 2 : les affaires reprennent dans la première bande-annonce

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de sa série Sex Education saison 2. Les huit épisodes seront disponibles le 17 janvier sur la plateforme, et on a déjà hâte de retrouver Maeve et Otis.

C’est la rentrée des classes au lycée Moordale ! Les huit épisodes de Sex Education saison 2 se dévoilent dans une bande-annonce qui promet une nouvelle plongée réjouissante dans le monde des ados.

Pour rappel, la série met en scène Otis Milburn, un lycéen inexpérimenté peu sûr de lui vivant avec sa mère Jean, sexologue Dans la saison 1, Otis et son amie Maeve Wiley lancent une cellule de thérapie sexuelle clandestine à l’école, capitalisant sur le talent d’Otis pour les conseils sexuels.

Dans la saison 2, Otis, lui-même novice en la matière, doit apprendre à contrôler ses tous nouveaux désirs et pulsions pour avancer dans sa relation avec sa petite-amie Ola, tout en gérant ses rapports tendus avec Maeve. Pendant ce temps, le lycée est touché par une épidémie de chlamydia, soulignant le besoin urgent d’offrir aux élèves une meilleure éducation sexuelle. De nouveaux étudiants arrivent en ville et remettent en cause le status-quo.

En plus des personnages de la première saison que nous retrouverons évidemment dans ces nouveaux épisodes, nous ferons également la connaissance de nouvelles têtes, dont un nouveau lycéen, français, qui fera tourner la tête de nombreux élèves.

Les huit épisodes de Sex Education saison 2 arrivent sur Netflix le 17 janvier et on a déjà hâte.