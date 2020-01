Sex Education saison 2 : une fin alternative a été tournée

Vous avez aimé ? Partagez :

Ben Taylor, réalisateur de quatre épisodes sur les huit de la saison 2 de « Sex Education », sortie le 17 janvier sur Netflix, révèle que la dernière scène de l’épisode final aurait pu être assez différent.

Attention, les spoilers arrivent !

Lors de l’épisode final de Sex Education, les auteurs n’ont pas hésité à reproduire peu ou prou le terrible cliffhanger qui venait clore la saison 1. Otis, après avoir déclaré sa flamme sur le répondeur de Maeve, se rend chez elle pour – enfin – mettre les choses au clair.

Mais la jeune femme n’est pas là, et c’est le nouveau venu, Isaac (George Robinson), qui l’accueille. Ce dernier, sans doute lui aussi amoureux de notre complexe héroïne, fait tout pour qu’Otis déguerpisse. Et ce dernier, naïf, mentionne le message qu’il a laissé à Maeve… Isaac va jusqu’à supprimer le message vocal laissé par notre héros. Otis rebrousse donc chemin, seul, sans savoir ce qui vient de se jouer. Le dernier plan nous montre les deux protagonistes, marchant vers des directions opposées. Une ironie dramatique forte, donc, qui en a frustré plus d’un.

Un message bien différent….

Laurie Nunn, la créatrice et showrunner de la série, a affirmé que ce final déchirant était prévu depuis le début. Mais le réalisateur du dernier épisode, Ben Taylor, a révélé avoir filmé une fin différente juste pour le fun. Voilà quelles étaient ses directives :

Otis, tu fais comme si tu venais de voir Maeve. Maeve, tu fais comme si tu venais de voir Otis.

La saison se serait alors conclue sur une note d’espoir, laissant penser que les deux héros se seraient croisés et, peut être, avoués leurs sentiments respectifs.

Un autre couple mis à l’honneur ?

Si Asa Butterfield et Emma Mackay étaient apparemment tout autant frustrés que les spectateurs par la fin choisie, Taylor donne une explication à ce choix :

Cinq minutes avant cette séquence, Eric et Adam partagent une scène que je considère comme des plus romantiques. Ils ont leur moment. Mais si c’est le cas de tous les personnages, le risque est de sombrer dans le mièvre.

La série joue donc intelligemment avec l’attente d’une possible relation Maeve/Otis. Qui sait, peut-être ne finiront-ils même pas ensemble dans la saison 3… Mais on a tout de même bon espoir.