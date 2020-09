Sex Education saison 3 : Netflix annonce le début de la production

L'acclamée série "Sex Education" n'a pas fini de nous donner des leçons ! Netflix vient d'annoncer que la saison 3 avait entamé sa production avec une vidéo qui fait intervenir plusieurs membres principaux du casting. Une diffusion en 2021 paraît très probable.

Sex Education : une série moderne

Netflix s'illustre souvent avec des séries adressées aux adolescents. Sur un registre réaliste, Sex Education est l'une des meilleurs propositions que l'on puisse trouver dans le catalogue. Si ce n'est LA meilleure. Son titre explicite ne laisse pas de place au doute, on comprend vite de quoi il va être question. Le personnage principal est Otis (Asa Butterfield), un adolescent dont la mère, Jean (Gillian Anderson), est sexologue. Malgré le fait qu'elle exerce un métier qui pourrait l'aider dans son développement sexuel, il le refuse. Otis va bientôt devenir à son tour un conseiller en aidant Adam (Connor Swindells) avec un problème sexuel. Le jeune homme et Maeve (Emma Mackey) vont créer ensemble d'un organisme de sexologie dans l'enceinte du lycée.

Si Sex Education marche autant, c'est pour ses personnages attachants et aussi beaucoup pour sa manière de traiter la sexualité, ainsi que tout ce qui touche à l'adolescence. Sans édulcorer quoi que ce soit, la série parvient à trouver le juste équilibre entre l'humour et le sérieux. Le portrait qui est dressé de ses adolescents (et des adultes !) touche souvent juste. Un beau programme moderne, mordant et tendre, qui est très justement apprécié par les abonnés.

Clap de début pour la saison 3

La mise en boîte des épisodes de la saison 3 était prévue en mai dernier. Mais la crise sanitaire a bouleversé plus d'une production et c'est inévitablement du retard qui a été pris. Après plusieurs semaines d'attente, la production peut enfin débuter. Netflix annonce la nouvelle par le biais d'une vidéo qui met en scène plusieurs acteurs dans une sorte de découverte des coulisses. Une petite friandise pour rassurer les fans sur l'évolution de la fabrication des prochains épisodes. Aucune date n'avait jamais été donnée par la plateforme mais, avec la production prévue en mai dernier, on pouvait se douter que la diffusion allait être programmée quelque part en 2021. Les deux premières saisons ont été lancées en janvier 2019 puis 2020. Pas sûr que la prochaine puisse arriver également lors de ce mois mais on peut encore l'espérer si tout va très vite.