Sex Education saison 3 : Netflix décale le tournage

Les tournages sont arrêtés, décalés de plus en plus et Netflix ne déroge pas à la règle. Le tournage de la saison 3 de "Sex Education" vient d'être repoussé jusqu'à nouvel ordre.

Sex Education est une de ces séries Netflix qui se regardent en une journée pour les plus rapides ou en quelques semaines pour les plus disciplinés d’entre nous. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous logés à la même enseigne quand il s’agit d’attendre une autre saison, ce qui est encore plus vrai dans le contexte actuel. Il faudra être (très) patient pour la saison 3 Quand la saison 2 de Sex Education a débuté sur Netflix avec de meilleures critiques que la saison 1 en début d’année, c’était sans surprise qu’on apprenait que la série serait renouvelée pour une troisième saison. Le tournage devait même commencer en mai. Cependant, comme bien d’autres productions dans le monde, nous apprenons via Comingsoon que la production de la saison 3 a officiellement été repoussée dû à la crise sanitaire du COVID-19. Les mesures de sécurité en Angleterre sont plus strictes que jamais; les règles de distanciation sociale ont été prolongées de trois semaines. On rappelle que Sex Education a débuté sur Netflix seulement l’année dernière. Cette série sur des histoires d’ados et de leurs premiers émois a eu un grand succès sur Netflix, les critiques mettant en avant l’écriture de la série qui a ouvert des discussions autour de la sexualité, de l’identité ou même des relations parents-enfants. Les acteurs, peu connus pour la plupart d’entre eux, ont été révélés grâce à Sex Education. En parlant du casting, on retrouve notamment Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Patricia Allison, et Alistair Petrie qui reprendront tous leurs rôles dans la saison 3. Il n’y a pas encore de date de reprise mais il n’y a pas de doute : l’attente d’une nouvelle saison sera très dure pour les fans de Sex Education. Otis et Maeve vont-ils enfin se mettre ensemble ? Comment Jean, la mère d’Otis, va-t-elle gérer sa grossesse ? Autant de questions dont on a hâte d’avoir la réponse. En attendant la saison 3, vous pouvez encore rattraper votre retard, regarder la série pour la énième fois ou tout simplement découvrir la série pour la première fois. Les deux premières saisons de Sex Education sont disponibles sur Netflix.