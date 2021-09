Sex Education saison 3 : Netflix dévoile la bande-annonce

La saison 3 de "Sex Education" se dévoile enfin avec une bande-annonce offerte par Netflix. Les prochains épisodes arriveront sur la plateforme le 17 septembre.

Quand Netflix parle de sexe

Sex Education est l'un des programmes les plus populaires de Netflix. Lancée en début d'année 2019, la série a vite convaincu les abonnés de la plateforme par son humour et sa manière d'aborder des sujets d'actualité. Sorte de Skins pour une nouvelle génération mettant davantage l'accent sur le divertissement. On y suit Otis, un adolescent qui se questionne sur sa sexualité et notamment son incapacité à se masturber. Et bien que sa mère soit sexologue, il se refuse de lui demander le moindre conseil.

Sex Education Netflix

A l'inverse, c'est lui qui va aider d'autres jeunes de son lycée en s'improvisant thérapeute. Une idée étonnante proposée par Maeve, une rebelle de son établissement qui voit en ce "cabinet de sexologie" un moyen de se faire un peu d'argent.

Au casting de Sex Education, on retrouve Asa Butterfield dans le rôle d'Otis, tandis que sa mère est interprétée par Gillian Anderson. La série a surtout permis de révéler au grand public Emma Mackey (Maeve). Celle-ci sera prochainement à l'affiche d'Eiffel, et fait partie du gros casting de Mort sur le Nil.

La saison 3 de Sex Education arrive enfin

En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 3 de Sex Education a pris du retard. D'abord prévue pour janvier 2021 (soit un an après la saison 2), elle ne sortira finalement que le 17 septembre. À quelques jours de la mise en ligne des nouveaux épisodes, Netflix a dévoilé la bande-annonce (en une d'article).

On retrouve Otis avec un nouveau look, affichant avec fierté une moustache. Il va retrouver Maeve et surtout voir arriver une nouvelle proviseure au lycée. Celle-ci est interprétée par Jemima Kirke, découverte dans la série Girls. Son personnage compte bien remettre le lycée sur les rails. Pour elle, désormais, les lycéens seraient trop portés sur le sexe...

La saison 3 de Sex Education sera à découvrir sur Netflix le 17 septembre.