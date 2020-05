Sex Education saison 3 : un tournage au mois d’août ?

Souhaitant anticiper l’après-crise sanitaire actuelle, Netflix commence à penser à la reprise des tournages de ses productions au Royaume-Uni. Le service de streaming espère pouvoir recommencer à filmer la troisième saison de "Sex Education" au mois d’août.

Dès la sortie de sa première saison, en janvier 2019, Sex Education est vite devenue une des séries les plus populaires du catalogue de Netflix. La deuxième saison est sortie en janvier dernier sur le service de streaming, et a été aussi bien accueillie que la première par le public.

Sex Education se déroule dans un lycée du Royaume-Uni. La rebelle Maëve (Emma Mackey) découvre soudain le potentiel du fils d’une sexologue, Otis (Asa Butterfield), à résoudre les problèmes sexuels des élèves. Elle le convainc alors de monter ensemble une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de l’établissement.

Après avoir logiquement commandé une troisième saison de la série, Netflix souhaitait appliquer le même plan que pour la deuxième en commençant à la tourner en mai. Mais le coronavirus a forcé le géant du streaming à revoir ses plans.

La présence du soleil nécessaire pour Sex Education saison 3

Selon Deadline, Netflix espère commencer à tourner la troisième saison de Sex Education en août. L’esthétique de la série, louée par les fans, est très colorée. Un beau temps est donc nécessaire au Pays de Galles, où elle est filmée, pour le tournage. Le soleil devra être au rendez-vous si la troisième saison veut garder l’aspect visuel propre à la série créée par Laurie Nunn.

Cela signifie que Netflix et Eleven, la société de production britannique qui produit le show, devront prendre une décision pour le tournage au cours du mois prochain, puisque dix semaines de préparation sont nécessaires avant de pouvoir commencer à filmer. On devrait donc en savoir un peu plus sur les plans de Netflix pour sa série à succès dans les prochaines semaines.

Au niveau du casting, en plus du trio de tête formé d’Asa Butterfield, Emma Mackey et Ncuti Gatwa, on devrait retrouver tous les principaux seconds rôles dans la troisième saison. Parmi eux, Connor Swindells, Aimee LouWood, Kedar Williams-Stirling, Patricia Allison et Tanya Reynolds seront ainsi sans doute de retour. Gillian Anderson devrait aussi retrouver son personnage de Jean Milburn, et Alistair Petrie celui de Mr Groff.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour la troisième saison de Sex Education. Elle devrait arriver plus tard qu’en janvier 2021. Mais si le tournage venait bien à reprendre en août, on pourrait quand même pouvoir la découvrir au cours de la première partie de l’année prochaine.