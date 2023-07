Sex Education saison 4 : Otis est en galère dans le premier teaser de la dernière saison

Découvrez le premier teaser et la date de diffusion de la saison 4 de "Sex Education" qui sera la dernière de la série. Otis, Maeve, Eric et leurs camarades font leurs premiers pas à l'université, et ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu...

Sex Education saison 4 : un dernier coup pour la route Depuis son lancement en 2019, la série Netflix Sex Education s'est imposée comme l'un des programmes phares de la plateforme. Pour rappel, elle suit les aventures d'Otis, un jeune lycéen anglais, qui se lance dans un cabinet clandestin de sexologie, sur les conseils de Maeve, la rebelle de la classe. Si Otis, ado timide et réservé est autant renseigné sur le sexe, c'est que sa mère est une sexologue réputée. Mais rapidement, ses problèmes sentimentaux prennent le pas sur son petit business clandestin. Surtout, il tombe amoureux de Maeve. Après trois saisons très suivies et adoubées par les spectateurs et la critique, Sex Education tirera sa révérence au terme d'une saison 4, qui sera disponible le 21 septembre prochain sur Netflix. Dans le premier teaser dévoilé par la plateforme, on découvre Otis, Maeve, Eric et leurs amis alors qu'ils font leurs premiers pas à l'université. Et Otis n'a rien perdu de sa célèbre maladresse puisqu'il se lance dans un discours de présentation catastrophique devant tous ses futurs camarades, sous les yeux médusés de son meilleur ami Eric qui tente de sauver la situation. Otis (Asa Butterfield) - Sex Education saison 4 © Netflix