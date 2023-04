Sex/Life annulée : il n'y aura pas de saison 3. À cause de Sarah Shahi ?

La série Netflix "Sex/Life" n'aura pas de saison 3. Sarah Shahi (Billie) ne s'est pas privée de critiquer sévèrement la série dans un podcast. Cause et conséquences ?

Sex/Life : deux petits tours et puis s'en va

Sex/Life est une série Netflix diffusée à partir de juin 2021. La saison 1 a connu un succès fulgurant et est restée plusieurs semaines en tête des séries les plus visionnées de la plateforme.

Le show basé sur le roman 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton suit Billie, une jeune femme mariée, mère de deux enfants, qui commence à trouver sa vie intime avec son mari Cooper un peu monotone. Elle commence alors à se replonger dans ses aventures passées avec son ex-amant Brad, et ses souvenirs viennent troubler son quotidien. Le jour où elle retombe sur ce dernier, c'est tout son mariage qui est remis en question, et Billie est alors prises dans un triangle amoureux. La saison 2 reprend juste après les événements de la première saison, Billie n'a pas quitté son mari, mais ne compte pas non plus mettre un terme à sa liaison avec Brad.

Sarah Shahi (Billie) - Sex/Life © Netflix

Si la saison 2 de Sex/Life était très attendue par les spectateurs qui avaient suivi la première saison du show en 2021, nombreux ont été déçus par ces nouveaux épisodes, jugés très en deçà des premiers. Les chiffres de visionnage n'ont pas été aussi bons que lors de la diffusion de la saison 1 et Netflix a annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 3.

Sarah Shahi tacle la série

Cette annonce (via TVLine) intervient quelques jours après que la star de la série, Sarah Shahi, a sévèrement critique l'écriture de la saison 2. En effet, dans le podcast d'Amanda Hirsch Not Skinny But Not Fat, l'actrice avait déclaré qu'elle ne s'était pas sentie suffisamment soutenue lors de cette saison. De plus, elle n'avait pas apprécié le fait de ne partager que très peu de temps d'écran avec Adam Demos, l'interprète de Brad, et son partenaire dans la vie :

J'aimais vraiment nos histoires et j'aimais travailler avec lui. Il est un partenaire de jeu brillant. , je travaillais beaucoup et lui non. Il apparaît genre 60 secondes. Je ne l'ai jamais vu.

De plus, Sarah Shahi a dénoncé l'aspect superficiel de la saison 2 de Sex/Life, tout en déclarant qu'elle savait très bien qu'elle ne pourrait plus collaborer de nouveau avec la plateforme après :