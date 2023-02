Sex/Life saison 2 : la température monte dans les nouvelles images

Découvrez la bande-annonce finale de Sex/Life saison 2 dans laquelle Billie fait la connaissance d'un nouvel homme... Les épisodes arriveront sur Netflix le 2 mars prochain.

Sex/Life saison 2 : chaud devant

En juin 2021 avec la série Sex/Life, les abonnés Netflix avaient fait la connaissance de Billie (Sarah Shahi), une femme mariée qui commençait à s'ennuyer dans son couple, particulièrement dans la chambre à coucher. Mais le retour inopiné dans son existence de son ex petit-ami Brad (Adam Demos) était venu troubler son quotidien. À son contact, elle avait retrouvé la flamme perdue depuis longtemps avec son mari Cooper (Mike Vogel) et entamait alors une liaison passionnelle.

Presque deux ans plus tard, Billie et Brad sont de retour dans une saison 2 qui s'annonce aussi hot que la première. Ainsi, dans les nouvelles images, on découvre que Billie fera la connaissance d'un nouvel homme qui viendra un peu plus troubler son existence.

Billie encore en bonne compagnie - Sex/Life saison 2 © Netflix

De son côté, Brad a semble-t-il tourné la page puisqu'il s'affiche au bras d'une nouvelle femme. Cooper n'a pas digéré l'infidélité de Billie puisque le divorce semble planer, d'autant que lui aussi a flashé sur une autre femme. Sex/Life saison 2 s'intéressera aussi à la vie intime de Sasha (Margaret Odette), la collègue de Billie. En bref, tout un programme alléchant !

Les nouveaux épisodes arriveront sur Netflix le 2 mars. Et que les fans d'Adam Demos se rassurent : il y aura une autre scène sous la douche...