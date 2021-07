Sex/Life : Sarah Shahi et Adam Demos se confient sur leur rencontre et leur couple

Adam Demos et Sarah Shahi, les deux stars de la sulfureuse série Netflix "Sex/Life" sont en couple dans la vraie vie après s'être rencontrés sur le tournage. Ils se sont confiés sur cette situation particulière.

Sex/Life : le tube de l'été sur Netflix

Disponible sur Netflix depuis le 25 juin dernier, la série Sex/Life ne quitte pas le top 10 de la plateforme. Les spectateurs se passionnent pour ces huit épisodes à la tension érotique palpable.

SEX/LIFE (L to R) SARAH SHAHI as BILLIE CONNELLY and ADAM DEMOS as BRAD SIMON in episode 106 of SEX/LIFE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

Le pitch :

Sex/Life raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Un regard nouveau et provocateur sur l'identité et le désir au féminin. Billie Connelly (Sarah Shahi) n'a pas toujours été une mère au foyer de banlieue. Avant d'épouser l'irréprochable Cooper (Mike Vogel) et de s'installer dans le Connecticut, Billie vivait à New York avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette), travaillait dur et s'éclatait plus encore.

Épuisée de jouer la nounou pour ses deux jeunes enfants, et nostalgique, l'épouse rangée commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passés avec son ancien petit ami Brad (Adam Demos), sa plus grosse déception amoureuse. Alors qu'elle se demande comment elle en est arrivée là, Cooper tombe sur son journal. Les révélations sur le passé de sa femme vont-elles initier une révolution sexuelle au sein du couple, ou renvoyer Billie à la vie qu'elle pensait enterrée avec l'homme qui lui a brisé le cœur ?

En couple à l'écran et dans la vie

SEX/LIFE (L to R) SARAH SHAHI as BILLIE CONNELLY and ADAM DEMOS as BRAD SIMON in episode 103 of SEX/LIFE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

L'alchimie entre Sarah Shahi (Billie) et Adam Demos (Brad) fait des étincelles à l'écran. Et pour cause. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Sex/Life et sont depuis en couple à la ville et très amoureux. Ils étalent leur bonheur au grand jour sur Instagram, pour le plus grand plaisir des fans de la série.

Dans un récent entretien accordé au site Leoedit, les deux acteurs ont évoqué leur rencontre, ainsi que leur relation d'amour et comment elle a joué sur leurs interprétations. On apprend par exemple que la première fois qu'ils se sont croisés, Adam Demos a cru que Sarah Shahi était une assistante car elle était "mal habillée" :

On était en février et tu portais un horrible pull vert de Noël ! Voilà la première image que j'ai eu de toi

se souvient l'acteur.

Concernant leur relation de couple, les deux acteurs se sont confiés un peu plus longuement sur la façon dont cela a impacté la série :

En tant qu'acteurs, nous jouons des personnages qui tombent amoureux d'autres personnes. Pour moi, il y a une différence entre jouer quelqu'un qui tombe amoureux, et réellement tomber amoureuse de la personne en face de moi. Mais nous nous sommes faits une promesse : nous tenons à la série, et à nos personnages. Donc sur les jours de tournage des scènes difficiles, nous étions d'abord des acteurs. Parce que nos personnages traversent beaucoup de choses. On ne se parlait pas entre les prises. On ne se regardait même pas ! Et puis quand la journée était terminée, on se retrouvait, et on discutait jusqu'au petit matin. On commandait des burritos, on écoutait de la musique country, et on se disait qu'on avait fait du bon travail

se rappelle Sarah Shahi.

Nous nous sommes rencontrés sur le tournage, en tant qu'acteurs. Et le travail est toujours passé avant tout. Par respect pour la série, et pour l'équipe qui a travaillé dur dessus. On a instauré une barrière tout de suite. Nous avions des sentiments l'un pour l'autre, mais il ne fallait pas que ça impacte le travail de manière négative. On se rendait compte du privilège qu'on avait d'être sur ce projet. Donc ça a toujours été la priorité pour nous

a rajouté Adam Demos.

SEX/LIFE (L to R) ADAM DEMOS as BRAD SIMON and SARAH SHAHI as BILLIE CONNELLY in episode 102 of SEX/LIFE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

Sex/Life : pour le meilleur et pour le pire

Être en couple et travailler ensemble peut parfois être un casse-tête. Les deux acteurs ont évoqué les points positifs et les points négatifs de leur situation.

C'est génial d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que toi, et qui sait exactement ce que tu as vécu dans ta journée. Y compris les horaires difficiles. Mais ce que je préfère c'est de pouvoir débriefer le soir car c'est vrai qu'on ne se parlait pas dans la journée. Je crois que peu de gens vivent ça

a confié Adam Demos avant de rajouter :