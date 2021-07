Sex/Life sur Netflix : Adam Demos a-t-il utilisé une doublure pour sa scène de nu ?

Dans l'épisode 3 de la série Netflix "Sex/Life" une séquence a particulièrement fait parler les spectateurs. Adam Demos se retrouve en effet totalement nu face à la caméra. Mais est-ce bien lui ou une doublure ? La créatrice de la série a répondu à la question.

Sex/Life : le nouveau hit de Netflix

Après 365 Dni l'année dernière, Netflix fait de nouveau monter la température avec la série Sex/Life. En ligne depuis le 25 juin dernier, elle ne quitte pas le top 10 de la plateforme et fait même de l'ombre à la saison 4 d'Elite. Il faut dire que le programme a tout pour séduire les abonnés : un triangle amoureux, un casting de belles gueules, et évidemment des scènes de sexe.

SEX/LIFE Cr. AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

Le pitch :

Sex/Life raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Un regard nouveau et provocateur sur l'identité et le désir au féminin. Billie Connelly (Sarah Shahi) n'a pas toujours été une mère au foyer de banlieue. Avant d'épouser l'irréprochable Cooper (Mike Vogel) et de s'installer dans le Connecticut, Billie vivait à New York avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette), travaillait dur et s'éclatait plus encore.

Épuisée de jouer la nounou pour ses deux jeunes enfants, et nostalgique, l'épouse rangée commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passés avec son ancien petit ami Brad (Adam Demos), sa plus grosse déception amoureuse. Alors qu'elle se demande comment elle en est arrivée là, Cooper tombe sur son journal. Les révélations sur le passé de sa femme vont-elles initier une révolution sexuelle au sein du couple, ou renvoyer Billie à la vie qu'elle pensait enterrée avec l'homme qui lui a brisé le cœur ?

Une scène de nu remarquée

SEX/LIFE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

Si Sex/Life dispose de son lot de scène de sexe, c'est une autre séquence qui fait beaucoup parler les spectateurs depuis quelques jours. En effet, dans l'épisode 3, Cooper décide de suivre Brad à la salle de gym. Après une séance de sport, les deux hommes se retrouvent en même temps dans les douches communes, et un (très) gros plan dévoile l'anatomie avantageuse de Brad, sous les yeux médusés de Cooper. Une nudité frontale dont on a peu l'habitude dans les séries, surtout venant d'un homme. Mais était-ce vraiment Adam Demos, ou une doublure ? Lors d'un entretien donné à Collider, la créatrice de la série, Stacy Rukeyser a répondu :

Non, ca n'est pas une doublure. Et si vous voulez savoir s'il porte une prothèse ou non, eh bien, je reprends ce qu'Adam Demos dit quand les gens lui posent la question : un gentleman ne dévoile pas ses secrets.

Et les scènes de sexe ?

Comme mentionné, les scènes de sexe sont nombreuses dans Sex/Life. Le casting en a dévoilé les dessous dans une interview postée sur Instagram :

Ils confient notamment n'être jamais complètement nus durant les prises, et avoir toujours un bout de tissu, ou autre chose, entre eux. Sarah Shahi appelle ça des "patchs d'intimité" qui permettent d'éviter des "frottements accidentels" durant le tournage.

Un tournage qui a tout de même permis de rapprocher Adam Demos et Sarah Shahi, qui sont aujourd'hui en couple.