Sex/Life sur Netflix : la série de l'été qui va faire monter la température

La série Netflix "Sex/Life" promet de faire grimper la température cet été ! La première saison sera disponible dès le 25 juin. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

Sex/Life : l'été sera chaud sur Netflix

Après le succès du film 365 Dni, Netflix continue de surfer sur la vague érotique avec la série Sex/Life. Alors que la première saison arrivera sur la plateforme le 25 juin prochain, une première bande-annonce a été dévoilée. Elle est à découvrir ci-dessus. Sans surprise, on retrouve les ingrédients phares de tout bon programme érotique soft : un triangle amoureux, des acteurs à la plastique parfaite, et des scènes de sexe à foison.

Billie (Sarah Shahi) & Brad (Adam Demos) - Sex/Life AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

Le pitch ?

Sex/Life raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Un regard nouveau et provocateur sur l'identité et le désir au féminin. Billie Connelly (Sarah Shahi) n'a pas toujours été une mère au foyer de banlieue. Avant d'épouser l'irréprochable Cooper (Mike Vogel) et de s'installer dans le Connecticut, Billie vivait à New York avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette), travaillait dur et s'éclatait plus encore.

Cooper (Mike Vogel) & Billie (Sarah Shahi) - Sex/Life COURTESY OF NETFLIX © 2021

Épuisée de jouer la nounou pour ses deux jeunes enfants, et nostalgique, l'épouse rangée commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passés avec son ancien petit ami Brad (Adam Demos), sa plus grosse déception amoureuse. Alors qu'elle se demande comment elle en est arrivée là, Cooper tombe sur son journal. Les révélations sur le passé de sa femme vont-elles initier une révolution sexuelle au sein du couple ? Ou renvoyer Billie à la vie qu'elle pensait enterrée avec l'homme qui lui a brisé le cœur ?

En tête d'affiche, on retrouve avec plaisir Sarah Shahi, notamment vue dans les séries The L Word et Person of Interest. Elle est entourée des acteurs Adam Demos (UnREAL) et Mike Vogel (Under the Dome).

Sex/Life : Quand la réalité dépasse la fiction

Pour la petite histoire, Sarah Shahi et Adam Demos se sont mis en couple durant le tournage. L'actrice lui a d'ailleurs fait une récente déclaration sur son compte Instagram à l'occasion de son anniversaire. Elle avoue qu'elle a rencontré son âme soeur, et qu'elle n'a jamais autant aimé quelqu'un. Ils peuvent remercier Netflix !