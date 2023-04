Sexe Intentions : le film culte de Sarah Michelle Gellar va devenir une série

Le film "Sexe Intentions", porté en 1999 par Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe, pourrait devenir une série. Le projet est en développement du côté d'Amazon.

Sexe Intentions : le bonheur des 90's

Sexe Intentions est à l'origine une adaptation libre et modernisée du célèbre roman Les Liaisons dangereuses. Dans ce film sorti sur les écrans en 1999, pas de costumes et de perruques façon Stephen Frears, mais une ambiance 90's au sein de la haute bourgeoisie de Manhattan.

L'histoire reste sensiblement la même puisqu'il est question de Sebastian Valmont, fils de bonne famille, qui ne cesse de se lancer des défis avec sa demi-sœur Kathryn Merteuil autour de leurs conquêtes respectives. Un jour, tous les deux font un pari pour le moins pervers. Si Sebastian parvient à séduire l'innocente Annette Hargrove, Kathryn s'offrira à lui. En cas d'échec, elle récupérera sa voiture. Mais évidemment, Sebastian va réellement s'éprendre d'Annette et se retrouver dans une situation bien délicate...

Sexe Intentions ©Columbia Pictures

Sexe Intentions est encore dans les esprits du jeune public des années 1990 en grande partie grâce à son casting. Avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon ou encore Selma Blair dans les premiers rôles, la production était parvenue à réunir de jeunes stars américaines.

Du film à la série avec Amazon

La popularité du film semble toujours suffisamment importante pour qu'Amazon s'y intéresse. En effet, d'après TV Line, le service de streaming voudrait développer une série de huit épisodes adaptée du film directement. La production devrait d'ailleurs débuter dès le mois de juin à Toronto. Le média américain précise qu'à la base le projet viendrait de Freevee, service de streaming gratuit d'Amazon, mais qu'il devrait finalement être récupéré par la version payante Prime Video.

Pour cette nouvelle version de Sexe Intentions, il y aurait à nouveau quelques changements notables par rapport à l'œuvre d'origine. TV Line annonce que le show suivrait un frère et sa demi-soeur "prêts à tout pour rester au sommet de la hiérarchie des fraternités et sororités de leur université d'élite". Leur vie va cependant changer après un bizutage qui tourne mal. Pour garder leur pouvoir et préserver leur réputation, ils iront jusqu'à tenter de séduire la fille du vice-président des Etats-Unis.

On ne sait pas encore qui seront les nouveaux visages de cette version sérielle de Sexe Intentions. Mais de nouvelles informations devraient survenir dans les prochaines semaines avec le début de la production.