Sexy Beasts : une émission de dating WTF arrive sur Netflix

Des célibataires cherchent l'amour dans "Sexy Beasts", une télé-réalité loufoque qui arrive sur Netflix en juillet. Les participants ne pourront pas miser sur leur physique et devront se cacher derrière des maquillages délirants.

Sexy Beasts : la nouvelle télé-réalité déjantée de Netflix

La télé-réalité cherche sans cesse à pousser le bouchon plus loin avec des concepts inattendus, encore plus quand il est question d'amour. On a eu le mariage au premier regard, les rencontres dans le noir ou des déclinaisons hot. Sexy Beasts va dynamiter l'exercice du dating en faisant se rencontrer des candidats cachés sous des maquillages de bêtes. Grâce à des prothèses dignes de ce que l'on voit au cinéma, les participants vont devoir faire abstraction du physique pour se concentrer uniquement sur la personnalité. Ainsi, on verra défiler des animaux ou des créatures plus étranges.

Sexy Beasts ©Netflix

Le concept provient à l'origine d'une création britannique lancée en 2014 sur la BBC Three. Il a ensuite été vendu à l'international et se retrouve maintenant sur Netflix. La plateforme lorgne depuis un petit moment sur la télé-réalité et veut prendre une part du gâteau. Variety explique que deux saisons ont déjà été commandées. Elles contiendront chacune six épisodes de trente minutes. La première va arriver très prochainement puisque la date de mise en ligne mondiale a été fixée au 21 juillet. La seconde débarquera plus tard, avant la fin de l'année, à une date qui reste à définir.

Des maquillages convaincants

Des images valant mieux que des mots, une bande-annonce a été dévoilée et on doit avouer qu'elle fait son petit effet avec son côté WTF assumé. Ce qui marque, évidemment, c'est la qualité des maquillages. 48 designs uniques ont été faits pour l'occasion et l'émission s'est adjugée les services de Kristyan Mallet, un artiste renommé à Hollywood. Sur ce point, on doit dire que c'est une totale réussite. Dommage, d'ailleurs, que la bande-annonce en montre un peu trop. On espère quand même que quelques maquillages drôles seront à découvrir et que les meilleurs ne sont pas déjà connus.

En ce qui concerne les règles, chaque épisode va présenter un célibataire face à trois prétendants. Il doit ainsi apprendre à les connaître en faisant abstraction des apparences monstrueuses. Puis, ce n'est qu'au bout de ce processus qu'il fait son choix. À partir de ce moment, la véritable identité de l'élu(e) est révélée.