Shadow and Bone : La saga Grisha : une bande-annonce spectaculaire pour la série Netflix

L’adaptation d’une nouvelle saga littéraire fantastique sera bientôt présentée sur Netflix. La plateforme de streaming vient de dévoiler une bande-annonce spectaculaire de "Shadow and Bone : La saga Grisha".

Une nouvelle saga littéraire adaptée en série

De nombreuses sagas littéraires fantastiques ont connu des adaptations sur le petit écran ces dernières années. On a par exemple eu droit à Outlander ou The Witcher, pour ne citer qu'eux. Et Shadow and Bone : La saga Grisha viendra bientôt s’ajouter à la liste. La série Netflix est adaptée des romans à succès écrits par l’auteure américaine Leigh Bardugo. C’est Eric Heisserer qui a adapté son œuvre pour le petit écran.

L’action de Shadow and Bone se déroule dans le royaume de Ravka, inspirée à Bardugo par la Russie du début du XIXème siècle. Alors que le royaume est maudit, son destin est désormais entre les mains d’Alina, une jeune orpheline. La jeune fille a été recrutée par l’Armée pour prêter main forte aux Grisha, des magiciens. Ceux-ci se dirigent vers un brouillard maléfique qui a divisé le pays, connu sous le nom de Shadow Fold, pour le détruire. Mais lorsque son ami d’enfance échappe de peu à la mort au cours de leur périple, Alina découvre bientôt qu’elle possède un pouvoir dont elle ignorait tout. La jeune fille va bientôt apprendre qu’elle est la clé pour détruire le Shadow Fold…

De nouvelles images explosives

Netflix vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce, beaucoup plus longue que la précédente, de Shadow and Bone. Et les images sont impressionnantes. On peut y croiser différents personnages éclectiques, des monstres, de la magie et de l’action. Le mystérieux Shadow Fold au centre de l’intrigue peut d’ailleurs faire penser au Mur de Game of Thrones. L’esthétique de la série sur ces premières images pourrait d’ailleurs évoquer celle du show de David Benioff et D. B. Weiss. Nul doute que des parallèles entre les deux séries seront faits lorsque le nouveau show Netflix sera sorti.

Shadow and Bone : La saga Grisha © Netflix

Quoi qu’il en soit, Shadow and Bone semble tout avoir pour devenir le nouveau phénomène de la plateforme. Pour ce qui est du casting, la série s’appuie sur des acteurs pour la plupart relativement inconnus. On peut tout de même reconnaître Ben Barnes dans le trailer. Celui qui jouait le Caspian dans les Narnia incarne le général Kirigan dans le show d’Eric Heisserer.

Plus que deux mois à attendre avant Shadow and Bone

Il faudra attendre un peu moins de deux mois avant de pouvoir découvrir Shadow and Bone. La série est attendue pour le 23 avril prochain sur Netflix. Elle est découpée en huit épisodes.

Dans la saga littéraire de laquelle le show est adapté, Shadow and Bone est le premier tome d’une trilogie. On peut donc imaginer qu’une deuxième, puis une troisième saison, pourraient être commandées par le géant du streaming si le succès était au rendez-vous pour la série.