Shadow and Bone : Netflix confirme une saison 2

Sans grande surprise, Netflix a donné des nouvelles positives concernant l'avenir de "Shadow and Bone". La plateforme révèle les excellentes audiences de la première saison et annonce par la même occasion qu'une seconde est en préparation.

Shadow and Bone : une autre série fantasy sur Netflix

Le 23 avril dernier, Netflix introduisait Shadow and Bone : La saga Grisha avec une première saison. C'est, encore une fois, un projet connoté fantasy qui faisait son apparition dans le catalogue d'exclusivités. Qui plus est, une adaptation. En l'occurence, celle des romans écrits par Leigh Bardugo. Comme le titre du show l'indique, c'est une saga qui était lancée. Un projet à long terme, à moins que la réception publique ne soit pas à la hauteur.

Le public a pu commencer à découvrir le fantastique monde de Ravka. Au sein de ce dernier, une mystérieuse zone ténébreuse inquiète les locaux. Ceux qui approchent du brouillard qui en émane sont attaqués par des monstres. Les Grisha, des êtres aux puissants pouvoirs magiques, sont les seuls à pouvoir espérer contrer cette puissance maléfique. Quand Alina (Jessie Mei Li) se révèle, elle est perçue comme l'Élue qui peut changer la donne.

Shadow and Bone : La saga Grisha ©Netflix

La saison 2 officiellement lancée

Shadow and Bone avait clairement pour ambition de s'imposer comme une grande aventure conçue pour nous tenir en haleine pendant des années. On ne saurait estimer sa longévité mais les éléments mis en place dans cette première saison étaient suffisamment prometteurs pour qu'un retour soit désiré. Par conséquent, Netflix vient d'annoncer qu'une saison 2 était en préparation.

Aucune date n'est encore communiquée mais on imagine un retour prévu l'année prochaine. Ce qui devrait laisser le temps de se plonger dans cet univers à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Si l'on pouvait craindre qu'elle soit un peu générique et orientée pour les adolescents, on a découvert la richesse de Shadow and Bone. Solide visuellement et dans ses grands moments d'action, la série est aussi prenante quand elle dessine les spécificités du monde de Ravka, avec des conflits, des recoins singuliers et des personnages variés.

On se souvient de retours majoritairement positifs lors de la diffusion de la première saison. Les audiences sont elles aussi bonnes puisque c'est 55 millions de vues qui ont été comptabilisées. Ça ne permet pas de s'imposer dans le peloton de tête des séries Netflix (Lupin ou The Witcher dépassent les 70 millions) mais c'est suffisamment solide pour s'offrir un second tour de piste - et peut-être même davantage.