Shadow and Bone sur Netflix : c'est quoi cette série fantasy ?

La fantasy pour jeunes adultes, ce n'est pas ce qui manque au rayon littérature. Par conséquent, on en retrouve une bonne partie qui termine sur nos écrans. Au tour de la série "Shadow and Bone" qui est à découvrir à partir du 23 avril sur Netflix.

Shadow and Bone : une nouvelle saga vouée à rencontrer le succès ?

La création de nouvelles séries événements est un exercice auquel Netflix consacre beaucoup de temps. Son catalogue est déjà plein de tubes mais il faut savoir apporter régulièrement du sang frais. Les grandes sagas tirées de la littérature fantasy sont de bonnes sources d'inspiration pour mettre en place des intrigues qui vont durer pendant plusieurs saisons. Comment, dans le genre, ne pas penser à The Witcher ? Netflix a d'autres tentatives à son actif : Cursed, Destin : la saga Winx, La Cité invisible ou encore Locke & Key.

Ne vous attendez pas à ce que la firme s'arrête en si bon chemin. Elle insiste justement avec Shadow and Bone : La saga Grisha. Une série basée sur les livres écrits par Leigh Bardugo, qui reprend le titre du premier roman. Pour information, une trilogie entière existe ainsi qu'un univers étendu, le Grishaverse Autant dire que si Netflix veut y aller à fond, il y a du potentiel pour étendre la série pendant des années.

Shadow and Bone ©Netflix

C'est quoi cette série ?

Shadow and Bone installe le monde de Ravka. Une contrée imaginaire aux inspirations nordiques qui a la particularité d'être scindée en deux par une zone ténébreuse matérialisée par un épais brouillard. Les malheureux qui tentent de passer outre cette limite sont attaqués par des monstres. Il existe dans ce monde un espoir de voir cette présence maléfique tomber : les Grisha, des êtres possédant des pouvoirs magiques. Durant cette lutte acharnée, la jeune Alina fait son apparition. Elle aussi possède des pouvoirs et semble même être l'Élue qui pourrait inverser la vapeur. Encore faut-il qu'elle accepte d'embrasser cette destinée. Ce personnage central est campé par l'inconnue Jessie Mei Li, qui trouve ici son premier grand rôle. Sera-t-elle le nouveau talent made in Netflix que tout le monde va s'arracher ?

Shadow and Bone ©Netflix

Cette première saison de Shadow and Bone est à surveiller, pour monter à bord d'un train qui a des chances de voyager pendant longtemps. L'univers présente plusieurs clans, des territoires, des particularités et des sous-intrigues qui soutiennent la principale. La série a l'air assez riche pour rendre ces huit premiers épisodes intéressants. Si on se permet de s'avancer un peu sans avoir vu les épisodes, c'est parce que les retours sont positifs. Sur le site Rotten Tomatoes, Shadow and Bone obtient un score de 94%.