Shaman King : la nouvelle adaptation animée balance son premier trailer

20 ans après la sortie du premier anime, une seconde adaptation de "Shaman King" verra le jour l'année prochaine. Pour faire monter la pression, une petite vidéo d'une minute a été dévoilée. Les premières images s'annoncent prometteuses....

Shaman King, le shonen oublié

Shaman King raconte l'histoire de Yoh, un shaman qui peut voir les fantômes, communiquer et fusionner avec eux. Jeune adolescent nonchalant, il vient à Tokyo pour participer au Shaman Fight, une compétition ayant lieu tous les 500 ans, et qui permet de désigner le Shaman King. En effet, pour se faire, le shaman doit posséder le fantôme ultime (nommé le Great Spirit) qui est un esprit universel au sein duquel toutes les âmes des défunts finissent leur voyage. Pour cela, Yoh tente de convaincre un maximum d'esprits de l'accompagner, mais celui qui l'intéresse le plus est Amidamaru, le fantôme d'un samouraï exécuté sur la colline il y a plus de 600 ans. Pour obtenir son rêve d'être Shaman King, il devra affronter d'autres shamans qui auront le même objectif, mais pas avec des motivations aussi nobles.

A l'origine, Shaman King est un manga publié entre 1998 et 2004 dans le réputé Weekly Shōnen Jump. Compilé en 32 tomes et écrit et dessiné par Hiroyuki Takei, il est considéré comme l'une des œuvres ayant contribué au renouveau du shonen. En effet, la BD voit le jour durant la même période que des futurs poids lourds du genre tels que One Piece, Hunter x Hunter, Naruto ou Bleach. Comme ces mangas, il connaîtra d'ailleurs une brillante exportation en France via la maison d'édition Kana.

Comme eux, il va inévitablement avoir une adaptation animée. En dépit d'une certaine censure en Occident, la série fut un grand succès en France et aux Etats-Unis. Pourtant, le manga a été retiré du Weekly Shōnen Jump, dû au déclin continu de sa popularité auprès des lecteurs. L'auteur fut finalement poussé à « conclure » son manga dans un dernier tome 32, laissant alors son histoire inachevée.

Malgré des préquelles et des suites, Takei a souvent considéré son manga originel comme incomplet. Mais fin 2017, Kōdansha rachete les droits de la série et propose une nouvelle édition du manga original et des séries dérivées. A l'occasion des 20 ans de la franchise, un nouvel arc intitulé The Super Star est d'ailleurs publié - depuis mai 2018. Dans la foulée, une nouvelle adaptation animée est annoncée.

Une nouvelle adaptation plus fidèle à la BD

Comme le montre la première bande-annonce de cette nouvelle adaptation de Shaman King, on peut découvrir Yoh en pleine possession de ses moyens avec son fantôme gardien Amidamaru, et Anna, sa fidèle alliée. Les trois personnages font brièvement face à Hao Asakura (renommé Zeke dans la version occidentale de l'anime) qui est le frère jumeau de Yoh ainsi que son plus grand rival dans l'obtention du titre de Shaman King.

Cette nouvelle adaptation sera produite par le studio Bridge (Fairy Tail, Saint Seiya : Soul of Gold). Takeshi Furuta (Seven Deadly Sins) dirigera le projet en tant que réalisateur, tandis que Shoji Yonemura (Kamen Rider) est à l'écriture du scénario. Satohiko Sano sera en charge du character-design, et la bande originale sera signée Yûki Hayashi (Haikyû !!, My Hero Academia). Par ailleurs, la grande majorité des personnages principaux auront les mêmes doubleurs que ceux de la première adaptation animée.

Dans tous les cas, cette nouvelle adaptation reprendra l'intégralité du manga. Elle devrait voir le jour à partir d'avril 2021.