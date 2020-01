Shameless s’arrêtera après 11 saisons

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Shameless

Onze, c’est le nombre de saisons que durera « Shameless », la série Showtime adaptée de la série britannique et éponyme. La déjantée famille Gallagher sévira une dernière fois avant de tirer sa révérence. Elle aura eu une belle vie mais toutes les bonnes choses ont une fin.

La saison 10 de Shameless n’est pas encore disponible en France sur Amazon Prime Video mais, aux USA, Showtime vient d’annoncer que son programme se dirige vers une onzième et dernière salve d’épisodes. Cela tombe bien puisque la série britannique originale n’avait pas été au-delà de ce stade de son côté. Les deux ne sont pas identiques et la version US a trouvé le moyen de se forger sa propre identité, malgré le fait que le point de départ soit très proche. Quand l’original se déroulait dans un quartier populaire de Manchester, sa petite sœur prend lieu et place à Chicago, au cœur de la famille Gallagher. William H. Macy donnait de sa personne en père de famille que sa femme à quitté, chargé de s’occuper de ses six enfants alors qu’il a du mal à s’occuper de lui-même.

Une série avec des personnages hauts en couleur qui nous immergeait dans la classe populaire américaine, en mélangeant l’humour avec des sujets plus sérieux. Elle aura eu une belle vie, avec quelques bas. Ce n’est pas rien, dans l’industrie télévisuelle, que d’arriver à mener un programme sur autant de saisons.

Un final de Shameless avec Emmy Rossum ?

Pour le bouquet final, un retour d’Emmy Rossum n’est pas à exclure, elle qui est partie lors de la neuvième saison. Le président de Showtime, Gary Levin, a ouvert la porte à l’actrice :

Il est encore trop tôt pour le dire. Nous l’accueillerons à bras ouverts si elle le souhaite, mais elle ne nous doit rien. Elle a été géniale dans la série, et la série a été magnifique pour elle aussi, son départ s’est fait de manière totalement réfléchie. Alors si elle a envie de nous surprendre, ce serait génial.

Ce serait également génial pour les téléspectateurs, qui ont vécu des choses en sa compagnie. Même si ce n’est que le temps d’un épisode, ou d’une scène, un retour de Fiona ne pourrait faire aucun mal à la série. Avec 12 épisodes au compteur, la saison 11 de Shameless arrivera sur les écrans américains l’été prochain. Aucune date précise n’est donnée. Pour le public français, il faudra encore plus attendre, le temps qu’Amazon mette ça à notre disposition.