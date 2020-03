She-Hulk : Alison Brie sera-t-elle dans le rôle ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’actrice Alison Brie a répondu aux récentes spéculations selon lesquelles elle serait en bonne position pour jouer Jennifer Walters, alias She-Hulk, dans la future série Marvel Studios à paraître sur la plateforme Disney +.

Comme de nombreux autres shows, la série centrée sur She-Hulk est attendue prochainement sur la plateforme Disney +. Jennifer Walters est un personnage créé en 1980 par Stan Lee et John Buscema. Cette avocate très réputée est la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Un jour, elle est gravement blessée par balle à cause d’un règlement de comptes dans sa ville natale. Tandis qu’elle a rapidement besoin de sang, son cousin Bruce, qui est compatible, se porte volontaire pour la transfusion. La jeune femme se retrouve contaminée par le sang irradié du scientifique et développe les pouvoirs du dangereux alter ego de son cousin, pour devenir Miss Hulk. Seule différence, contrairement à Bruce Banner, elle parvient à garder son intelligence et son équilibre mental.

Pas de réponse claire

Beaucoup de rumeurs annoncent l’actrice Alison Brie dans le rôle principal. Invitée sur le plateau de The Late Late Show, James Corden lui a demandé de clarifier les choses. L’actrice est restée assez évasive, sans donner de réponse arrêtée :

Je me suis réveillée avec un tas de publications Instagram, de photos de moi à côté de She-Hulk. Et je trouvais juste ça « cool » ! […] Et puis j’ai passé quelques appels téléphoniques, et nous en parlerons plus tard…

Ainsi l’actrice préfère jouer la sécurité et la bonne vieille langue de bois, même maladroite, plutôt que de donner une réponse précise. Elle ne confirme ni n’infirme ces différentes rumeurs qui remontent à septembre dernier, mais semble pour le moins embêtée et contrainte dans ses réponses… Aucune déclaration officielle n’a été faite quant à sa possible participation à la série She-Hulk.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose de cette série, si ce n’est que Jessica Gao, scénariste de Rick et Morty, a été engagée pour écrire le scénario. Ensuite, on sait que le tournage de She-Hulk devrait débuter à Atlanta dès cet été. Enfin, il se murmure que Mark Ruffalo pourrait reprendre le rôle de Hulk pour les besoins de la série. L’acteur aurait été approché par Marvel Studios pour négocier une apparition dans le show, au moins au début du récit, pour passer le témoin. She-Hulk est attendue courant 2022.