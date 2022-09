She-Hulk : avez-vous remarqué cette référence à Wolverine ?

Chaque jeudi, Disney+ présente un nouvel épisode de « She-Hulk : Avocate ». Comme toujours dans le MCU, les fans les plus observateurs peuvent dénicher des easter egg et des références subtiles à l'univers Marvel. C'est notamment ce qui s'est produit dans l'épisode 2, qui propose de discrètes mentions à Wolverine et aux Éternels.

She-Hulk Avocate : la série suit son court Depuis le 18 août, un épisode de She-Hulk : Avocate est diffusé chaque semaine sur Disney+. Dirigé par Jessica Gao, le show raconte les aventures de Jennifer Walters, une brillante avocate en devenir qui se transforme en She-Hulk lorsqu'elle a un terrible accident et que son sang entre en contact avec celui de son cousin Bruce Banner (Mark Ruffalo). Portée par Tatiana Maslany, la série se présente comme une comédie décomplexée où la jeune femme est chargée de défendre les super au tribunal. Jennifer Walters (Tatiana Maslany) - She-Hulk : Avocate ©Marvel Studios Si neuf épisodes sont prévus, seuls trois chapitres de She-Hulk ont pour le moment vu le jour sur la plateforme. Et l'épisode 2 a attiré l'attention des fans qui ont décelé deux easter egg inattendus. Le premier à destination de Wolverine, le second envers Les Éternels. Wolverine bientôt dans le MCU ? Au cours de cet épisode 2 de She-Hulk, Jennifer Walters perd son poste et recherche un nouveau travail. Lorsqu'elle parcourt des offres d'emploi, elle tombe sur des liens renvoyant vers des articles de presse. L'un des titres de ces différents papiers fait état d'un homme avec des griffes qui s'est battu dans un bar. Une référence évidente au célèbre Wolverine qui n'a pas encore été réintroduit dans le MCU. Néanmoins, les mentions autour des X-Men se multiplient. Après la présence de Charles Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et la référence aux gènes mutants dans Miss Marvel, c'est la troisième fois que le MCU renvoie ses spectateurs vers l'univers des mutants et des X-Men. Quant à ces quelques mots, ils rappellent évidemment la scène d'introduction du personnage dans le tout premier X-Men. Le deuxième titre d'article qui nous intéresse s'attarde sur la fin des Éternels. En effet, le titre pose une simple question : d'où vient le colosse à moitié immergé dans l'océan Indien ? Un bien maigre clin d’œil par rapport à l'ampleur de cette apparition qui semble pourtant avoir échappée à tous les Avengers. En tout cas, cette référence à Wolverine est plutôt bon signe. Elle suggère que le puissant mutant griffu pourrait prochainement faire son retour. Et c'est difficile de cacher notre excitation face à cette nouvelle.