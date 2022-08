She-Hulk Avocate : tout ce qu'il faut savoir sur la série Marvel

Disney+ et Marvel Studios viennent de dévoiler le tout premier épisode de la série « She-Hulk : Avocate ». L’occasion pour nous de vous présenter ce nouveau show du Marvel Cinematic Universe (MCU) et ce personnage inédit.

C’est quoi She-Hulk : Avocate ?

Après WandaVision, Loki ou encore Falcon et le Soldat de l’Hiver, She-Hulk : Avocate est la huitième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) à voir le jour sur Disney+. Dirigé par Jessica Gao (scénariste sur des séries comme Rick et Morty, Silicon Valley et Robot Chicken), le show raconte les aventures de Jennifer Walters. Cette dernière, incarnée par la comédienne Tatiana Maslany, est, dans les comics et dans le MCU, la cousine de Bruce Banner. C'est grâce au sang de ce dernier qu'elle hérite de pouvoirs similaires. Elle devra alors assurer à la fois son travail d'avocate et apprendre à maîtriser ses capacités.

She-Hulk ©Marvel Studios / Disney+

C’est la première fois que ce personnage est présenté en version live. Face à la popularité de She-Hulk dans les comics, cette justicière devrait, à l’avenir, avoir un rôle récurant dans le MCU. Et elle pourrait même, à terme, remplacer Hulk...

Au casting

Outre la présence de Tatiana Maslany, le show présente de nombreux personnages et des figures célèbres du MCU. On retrouve, par exemple, Tim Roth de retour pour la troisième fois dans la peau de L’Abomination après son introduction en 2008 dans L’Incroyable Hulk, et sa courte apparition dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Benedict Wong apparaît également dans le rôle de Wong, le nouveau Sorcier Suprême, très sollicité ces derniers temps. Enfin, Mark Ruffalo est toujours là dans les habits de Bruce Banner/Hulk pour entraîner sa cousine à devenir une super-héroïne.

En plus de ces visages connus, She-Hulk accueille Jameela Jamil dans le rôle de Titania, tandis que Ginger Gonzaga interprète Nikki Ramos. Enfin, Jessica Gao a évoqué des apparitions en tout genre dans sa série. Ainsi, Charlie Cox devrait revenir dans la peau de Daredevil après sa courte apparition dans Spider-Man : No Way Home, et avant la nouvelle série qui lui sera consacrée.

Qui est Miss Hulk dans les comics ?

Créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema, Miss Hulk (ou She-Hulk en version originale) est donc la cousine de Bruce Banner. Jennifer Walters est une brillante avocate. Lorsqu’elle a un terrible accident, elle est hospitalisée et a un besoin urgent d’une transfusion sanguine. Bruce Banner, dont le groupe sanguin est compatible, lui donne son sang. Mais si son sang irradié aux rayons gamma sauve la vie de sa cousine, il transforme cette dernière en Miss Hulk.

Contrairement à son cousin, Jennifer Walters ne perd pas le contrôle de son esprit lorsqu’elle se change en Miss Hulk. Et la plupart du temps, la jeune femme apparaît sous sa forme verte, qu'elle assume totalement. Avocate spécialisée en criminologie, elle sert également régulièrement de juriste pour de nombreux supers. Elle a aussi été membre du S.H.I.E.L.D., des 4 Fantastiques et des Avengers.

Comme évoqué plus haut, la série présente également Titania, la Némésis de She-Hulk. Incarnée par Jameela Jamil dans la série, Titania est créée en 1984 par Jim Shooter et Mike Zeck. Spécialement créée pour le crossover Les Guerres Secrètes, elle devient ensuite une ennemie récurrente de Hulk et de Miss Hulk. C’est une protagoniste extrêmement puissante, capable de soulever jusqu’à 100 tonnes, et possédant une peau renforcée.

Où et quand voir la série ?

She-Hulk : Avocate réserve à son public 9 épisodes d’une trentaine de minutes chacun. Pour découvrir les aventures de Jessica Walters, rendez-vous sur Disney+ à partir du 18 août 2022.