She-Hulk : des photos du tournage de la série confirment le retour de Mark Ruffalo

Les premières images de tournage de la série « She-Hulk » (Disney+) confirment le retour de Mark Ruffalo dans la peau de Hulk. Les fans sont ravis de retrouver leur géant vert préféré !

She-Hulk : prochainement sur Disney+

Dirigée par Jessica Gao, la série She-Hulk est attendue courant 2022 sur la plateforme Disney+. Portée par Tatiana Maslany, qui incarnera Jennifer Walters, cette nouvelle série raconte les aventures de Miss Hulk, une héroïne bien connue des lecteurs de comics. Dans ces derniers, Jennifer Walters est une brillante avocate. Après un terrible accident, elle se retrouve à l’hôpital. Alors qu'elle a besoin rapidement d'une transfusion sanguine, c'est son cousin, Bruce Banner, qui se place comme donneur. Si le brillant scientifique sauve le vie de sa cousine, il la contamine de son sang irradié aux rayons gamma. La jeune femme développe alors des capacités similaires à celles de Hulk et décide de devenir la super-héroïne connue sous le nom de Miss Hulk.

Miss Hulk ©Marvel Comics

Dans les comics, Miss Hulk est créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema. Contrairement à son cousin, Jennifer Walters est capable de maîtriser ses émotions, et n'est pas un danger pour ses concitoyens ou pour les autres héros. Membre des Vengeurs, elle demeure une héroïne emblématique de la Maison des Idées, qui va prochainement faire ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). La série She-Hulk sera en effet l'occasion de raconter son histoire au sein du MCU. Outre la présence de Tatiana Maslany dans le rôle titre, la série va également ramener Mark Ruffalo dans la peau de Hulk et même Tim Roth dans le rôle de L'Abomination, un personnage que nous n'avions pas vu depuis L'Incroyable Hulk en 2008.

Premières images du tournagz

Des photographies inédites du tournage de She-Hulk circulent en ligne. Initialement, ces images ont été partagées par la comédienne Anais Almonte sur son compte Facebook avant d'être supprimées par Marvel Studios. Cependant, internet est trop rapide, même pour l'empire Marvel. Ces clichés ont été partagés sur Reddit et sur Twitter notamment via le compte Big Screen Leaks. Sur ces images, Mark Ruffalo apparaît dans sa combinaison habituelle de motion capture, ce qui confirme la présence de Hulk dans la série. On savait déjà que Bruce Banner allait être de la partie, on a maintenant la certitude que son homologue vert sera lui aussi présent à l'écran :

She-Hulk offre l'opportunité à Marvel Studios d'approfondir l'univers du Géant de Jade, et surtout de présenter une toute nouvelle héroïne. Ces images dévoilent également la présence d'Anais Almonte sur le tournage. Mais à l'heure actuelle, personne ne connaît l'étendue de son implication dans le show, ni même le rôle qu'elle est censée incarner. Certains fans pensent qu'elle pourrait camper Titania, au vu de sa tenue excentrique, mais rien ne confirme cette hypothèse pour le moment...