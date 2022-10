She-Hulk épisode 7 : qui sont les personnages qui traînent avec l'Abomination ?

L'épisode 7 de « She-Hulk : Avocate » est sorti cette semaine sur Disney+. Un nouveau chapitre qui ramène l'Abomination. Ce dernier vit une existence paisible dans son ranch privé et dirige un groupe de thérapie. Un groupe composé de nombreux personnages des comics Marvel qu'on décortique ici.

She-Hulk ou comment ruiner l'Abomination

En 2008, Louis Leterrier met en scène L'Incroyable Hulk. À l'époque, c'est Edward Norton qui incarne le docteur Banner. Deuxième film du Marvel Cinematic Universe (MCU), L'Incroyable Hulk fait presque office d'ovni au sein de la licence Marvel. L’œuvre est peut-être la plus sombre de tout le MCU, et Hulk est présenté comme un géant de Jade violent et instable. Une personnalité qui sera transformée au fil du temps pour aboutir au Smart Hulk insipide et malaisant qu'on nous présente dans She-Hulk : Avocate. En plus d'un Hulk sombre et violent, le long-métrage introduisait la némésis de Hulk : le puissant Abomination. Incarné par Tim Roth, cet autre géant, brute sanguinaire et répugnante, était très fidèle aux comics.

Il a fallu attendre 2021 pour revoir l'Abomination dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux le temps d'une courte apparition. Puis, Tim Roth a repris son personnage à l'occasion de la série She-Hulk. Et comme tout ce que touche le show, l'Abomination est devenue un affront terrible pour les lecteurs de comics. Emil Blonsky s'est transformé en une sorte de gourou zen, qui cherche la rédemption et évite tout écart. Le personnage est à des années-lumière de son expression dans L'Incroyable Hulk et est devenue une auto-parodie paresseuse malvenue dans la lignée de Smart Hulk. Où comment dénaturer l'essence même d'un psychopathe décérébré et passionné par l'ultra-violence.

Le groupe de thérapie de l'Abomination

Dans ce septième chapitre de She-Hulk : Avocate, Jennifer Walters se rend sur le domaine de l'Abomination parce que le bracelet électronique de ce dernier est tombé en panne. À cause d'un accident de voiture, la jeune avocate est bloquée pour la journée dans le ranch d'Emil Blonsky. Elle y découvre un havre de paix zen et hippie, dans lequel l'ancienne némésis de Hulk mène des groupes de thérapie pour des supers émotionnellement instables. Cinq personnages font alors leur apparition, tous inspirés des comics Marvel. Voici les membres du groupe de soutien de l'Abomination :

Man-Bull

William Taurens fait sa toute première apparition en 1971 dans Daredevil #78. Créé par Gerry Conway et Gary Friedrich, William Taurens participe à une expérience. On lui administre un sérum expérimental prélevé sur les taureaux, et fabriqué à partir d'enzymes mutées. Ce sérum le transforme en homme-taureau. Il décide alors de se faire appeler Man-Bull pour devenir un super-vilain récurrent de Daredevil. Personnage mineur de l'écurie Marvel, Man-Bull possède la force et l’endurance d'un taureau, ainsi qu'une résistance accrue aux blessures physiques. Il possède deux énormes cornes utiles en combat rapproché, et a la capacité, cependant instable, de contrôler mentalement les bovins. Sa présence dans She-Hulk : Avocate est une référence supplémentaire à l'arrivée prochaine de Daredevil dans la série.

El Aguila

Créé par Mary Jo Duffy et Dave Cockrum, El Aguila apparaît pour la première fois en 1980 dans Power Man and Iron Fist #58. Originaire de Madrid, El Aguila est un mutant qui a décidé de combattre le crime. El Aguila a le pouvoir de libérer, par le moyen d'un conducteur comme une épée, de puissantes charges électrostatiques produites par son corps. Ses décharges peuvent atteindre jusqu'à 100 000 volts. Sa présence n'a rien d'anodine puisque Marvel Studios continue, peu à peu, d'introduire les mutants dans le MCU. Après le faux Vif-Argent dans WandaVision ; Professeur X dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ; Miss Marvel qui est d'origine mutante ; et en attendant Namor dans Black Panther : Wakanda Forever qui sera lui aussi un mutant ; El Aguila est une preuve supplémentaire de la présence des mutants dans le MCU.

Porc-épic

Créé par Stan Lee et Don Heck, Porc-épic fait sa première apparition en 1963 dans Tales of Astonish #48. Initialement, Alexander Gentry est un scientifique qui travaillait pour l'armée américaine. Sa mission était de créer des armures pour protéger les soldats américains. Alors qu'il invente l'armure du Porc-épic, le gouvernement américain veut lui voler sa création. Il décide alors de conserver son armure pour lui et se lance dans une carrière criminelle. Il est d'ailleurs l'un des tout premiers super-vilains en armure de l'histoire de Marvel Comics. Méchant de seconde zone, Porc-épic est vaincu systématiquement par des héros comme Ant-Man, Captain America ou Iron Man. Il travaille un temps avec Justin Hammer pour faire tomber Tony Stark. Après de nombreuses défaites, Porc-épic tente de vendre son armure au plus offrant, sans succès, avant de mourir dans un affrontement face à Diamondback. Depuis, un autre individu a repris l'armure de Porc-épic pendant la Civil War, mais personne ne connaît son identité.

Saracen

Joué par Terrence Clowe dans She-Hulk : Avocate, Saracen est un prétendu vampire dans la série, même si on ne le voit jamais en action. Dans les comics, Saracen est bien un suceur de sang. Il est même l'un des plus anciens vampires terrestres avec Nosferatu, Verdelet, Boy, Maracen et Lamia. Ce super-vilain récurrent de la licence Blade fait sa toute première apparition en 1999 dans Blade : Vampire Hunter #1. Sa présence n'est pas anodine puisqu'il sert à introduire doucement mais sûrement les vampires dans le MCU, histoire de préparer les spectateurs au film Blade.

Le Démolisseur (Wrecker en VO)

C'est clairement le personnage le plus célèbre de cette liste (même s'il est totalement ruiné dans She-Hulk : Avocate comme tous les personnages présentés). Dirk Garthwaite, aka Le Démolisseur, est un super-vilain assez récurent dans les comics Marvel. Créé en 1968 par Stan Lee et Jack Kirby (quand même), il fait sa première apparition dans Thor #148 comme ennemi du dieu asgardien. Initialement, Dirk Garthwaite est un ancien ouvrier du bâtiment qui se fait licencier pour des comportements violents et antisociaux. Il décide alors de se créer un costume avec ses outils et devient un super-vilain de seconde zone qui fait de petits méfaits ça et là. Alors qu'il croise la route de Loki, Le Démolisseur reçoit un enchantement de Karnilla, la reine Norn. Grâce à ce sort, Dirk Garthwaite obtient une puissance physique démesurée qui lui permet de tenir tête à Thor en combat singulier.

Il possède également un pied de biche magique qui lui donne davantage de puissance à la manière du Mjolnir de Thor. Un artefact qui permet au Démolisseur d'absorber et de projeter de l'énergie, de créer des illusions, de générer un champ de force, de créer de petits tremblements de terre ou encore de se téléporter. Comme Mjolnir pour le dieu du Tonnerre, le pied de biche revient comme un boomerang à son propriétaire. Enfin, Le Démolisseur peut également contrôler mentalement les esprits les plus faibles. Plus tard, Dirk Garthwaite crée une toute nouvelle équipe de super-vilains : les Démolisseurs, composée de Bulldozer, Compresseur et Thunderball. Bref, Le Démolisseur n'est clairement pas une petite frappe. C'est un personnage très célèbre auprès des lecteurs de comics, qui a été adapté n'importe comment dans She-Hulk : Avocate. On espère vraiment que Marvel Studios va rectifier le tir et offrir à ses fans un Démolisseur digne de ce nom...