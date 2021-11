She-Hulk : Hulk et sa cousine sont réunis dans le premier teaser

Marvel a présenté des images de certaines de ses prochaines séries lors du Disney+ Day. Mark Ruffalo est de retour en Hulk pour nous introduire sa cousine dans le premier teaser de "She-Hulk." Jennifer Walters nous prévient qu'il vaut mieux ne pas l'énerver.

Les premières images de She-Hulk sont arrivées !

Alors qu'une rumeur sur un long-métrage World War Hulk traîne en ce moment sur le net, le héros tout vert est assuré de faire une apparition prochainement dans la série She-Hulk. Comme son titre l'indique, c'est sa cousine Jennifer Walters qui va se présenter à nous, sous les traits de Tatiana Maslany. Cette dernière va donc incarner cette avocate dont la vie bascule lorsqu'elle est sauvée par Bruce d'une grave blessure. Une transfusion de sang de sa part lui fait développer des pouvoirs similaires à ceux de son cousin. Avec une apparence verte et une force décuplée, elle va faire régner la loi à sa manière.

She-Hulk doit arriver l'année prochaine sur Disney+, sans qu'une date ne soit connue pour le moment. Lors du Disney+ Day, des premières images viennent d'être révélées. On commence ainsi à faire connaissance avec Jennifer, qui semble avoir un caractère bien trempé. Le teaser joue avec nos attentes et refuse de la montrer entièrement en She-Hulk. On doit se contenter d'un plan de dos et de quelques apparitions sous sa forme naturelle. Le studio compte la dévoiler à une autre occasion, très probablement lors d'une bande-annonce.

She-Hulk ©Marvel Studios/Disney+

Même si ça n'a rien d'une surprise, nous sommes heureux de croiser Bruce Banner/Hulk dans le teaser. En attendant de savoir si Mark Ruffalo a un avenir dans un futur plus lointain au sein du Marvel Cinematic Universe, il pourra au moins se distinguer sur le petit écran. Nul ne sait encore si son rôle dans She-Hulk sera important ou s'il devra se contenter d'un temps à l'écran réduit. L'idée étant évidemment de propulser sa cousine, il devrait éviter de trop tirer la couverture vers lui.

En plus de Hulk, une autre figure de l'univers étendu sera également de la partie : Abomination. Tim Roth reprendra le rôle qu'il a tenu dans L'Incroyable Hulk. Du côté des méchants, Jameela Jamil a été engagée pour incarner Titania, la célèbre adversaire de Jennifer Walters dans les comics. Notre héroïne va avoir fort à faire avec ces deux !