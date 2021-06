She-Hulk : la cousine de Hulk s'est trouvée son adversaire pour la série Disney+

Hulk n'est pas le personnage qui a été le plus essoré dans le Marvel Cinematic Universe. Il va prochainement accueillir sa cousine avec la série "She-Hulk" et celle-ci devra affronter une adversaire connue dans les comics : Titania.

She-Hulk : la cousine de Bruce va avoir sa propre série

Hulk n'aura pas eu de film rien qu'à lui après L'Incroyable Hulk en 2008. Le personnage a même changé d'interprète en cours de route, en passant d'Edward Norton à Mark Ruffalo. Il est un membre important des Avengers mais on aimerait parfois qu'il soit mieux mis en avant. On le retrouvera d'ailleurs dans la série She-Hulk attendue en 2022 sur Disney+.

Le titre annonce que la cousine de Bruce va débarquer dans le MCU. C'est Tatiana Maslany qui a été choisie pour incarner Jennifer Walters. Son histoire devrait reprendre celle connue dans les comics. À l'origine, elle est une avocate plutôt douée dans son domaine. Le jour où elle est blessée par balle, son cousin lui vient en aide en lui transfusant de son sang. C'est à ce moment qu'elle se retrouve avec des nouveaux pouvoirs qui lui permettent de devenir Miss Hulk. Capable de devenir toute verte, elle dispose aussi d'une force surhumaine.

Miss Hulk va retrouver sa principale rivale

Tahani Al Jamil (Jameela Jamil) - The Good Place ©NBC

À la surprise générale, Tim Roth sera de retour en Abomination pour les besoins de la série. Mais il ne devrait pas être le seul méchant de l'intrigue. The Hollywood Reporter et le reste de la presse spécialisée américaine annoncent que Jameela Jamil a été recrutée pour incarner Titania ! L'actrice n'a pas un énorme CV. On la connaît cependant sur le petit écran pour son rôle dans The Good Place. Née d'une mère pakistanaise et d'un père indien, elle permet d'ajouter encore plus de diversité à l'univers Marvel - une intention que le studio prend très à cœur.

Qui est Titania ?

Titania ©Marvel comics

Titania dispose d'une force décuplée et d'une peau résistante. Elle a fait son apparition dans les comics avec Secret Wars. Or, ce n'est pas dans la série adaptée de cet arc qu'elle sera présentée - rien ne l'empêche de revenir à cette occasion. Elle est ensuite devenue une des principales adversaires de Miss Hulk. Doit-on s'attendre à un duel entre des duos, avec d'une part Bruce et Jennifer, et d'autre part l'Abomination et Titania ? C'est fort possible, sachant que ces deux ennemis se sont déjà côtoyés dans les comics.

Le tournage de She-Hulk est actuellement en cours. Aucune date de diffusion n'a été dévoilée par Marvel.