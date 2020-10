She-Hulk : la série devrait présenter une version plus jeune de Bruce Banner

La série « She-Hulk » se précise puisqu'il se murmure qu'une version plus jeune de Hulk serait introduite dans le show. La production serait à l'heure actuelle à la recherche d'une jeune acteur pour camper le personnage.

She-Hulk : ce qu'on sait de la série

La série She-Hulk fait partie des nombreux shows Marvel à venir prochainement sur Disney +. Dirigée par Jessica Gao, qui officie également comme scénariste, She-Hulk a déjà son interprète principale. C'est Tatiana Maslany qui campera Jennifer Walters. Cette dernière est créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema. Avocate réputée, elle est également la cousine de Bruce Banner. Après un terrible accident, elle est hospitalisée et a besoin en urgence d'une transfusion sanguine. Bruce décide alors de lui donner son sang pour la sauver. Mais cette opération va également transmettre les pouvoirs de Hulk à la jeune femme. Et la voilà qui devient Miss Hulk (ou She-Hulk en VO).

Il se murmure que Mark Ruffalo sera également de la partie. La présence de l'acteur n'a pas encore été officialisée par la production, mais le comédien ne cesse de confirmer à demi-mot sa présence dans la série. Récemment, un nouveau rapport suggère qu'une version rajeunie de Hulk pourrait apparaître dans le show.

Bientôt un mini-Hulk ?

Cette information est à prendre avec d’énormes pincettes. Mais il se murmure que Marvel Studios serait à la recherche d'un jeune comédien pour camper une version rajeunie de Hulk. Ils désireraient un acteur d'environ 10 ans, ce qui sous entend que la série pourrait visiter l'enfance de Bruce et de Jennifer, à travers une série de flashbacks. Un moyen simple de présenter le personnage.

Cela n'empêche en rien l'apparition de Mark Ruffalo dans la série. Bien au contraire. Cette nouvelle tease en effet le retour du géant de Jade dans l'univers Marvel. Et la série pourrait même développer plus largement les origines de ce personnage culte. En effet, si ces flashbacks sont confirmés, il semble probable que la relation entre Bruce et Jennifer sera un élément-clé du show. She-Hulk devrait donc creuser plus profondément les origines de Hulk et de Miss Hulk. Le Marvel Cinematic Universe a débuté l'écriture de Hulk avec un héros qui possédait déjà ses pouvoirs. L'Incroyable Hulk a choisit le parti pris de ne pas rappeler les origines du personnage. She-Hulk pourrait donc revenir dessus. Bien sûr, tout ceci n'est encore que de l'ordre de la rumeur, mais le développement de She-Hulk promet d'être diablement excitant. Affaire à suivre !