She-Hulk : la série Marvel a trouvé sa réalisatrice

L'équipe créative de la série "She-Hulk" commence peu à peu à se former. Après l'arrivée de la showrunneuse Jessica Gao, le studio mise également sur une femme pour la réalisation du pilote et de plusieurs autres épisodes. La production devrait débuter l'année prochaine.

La cousine de Bruce Banner arrive dans le MCU

Si Hulk n'a pas succombé à la dernière attaque de Thanos dans Avengers : Endgame, il peut se faire du souci quant à son avenir dans l'univers. Ses camarades comme Thor, Doctor Strange, Captain Marvel ou encore Spider-Man sont tous assurés d'avoir un nouveau film sur eux mais rien n'a été annoncé sur le colosse vert. Rien, hormis cette série She-Hulk qui, comme son nom le laisse penser, ne sera pas sur lui à proprement parler. C'est de sa cousine qu'il sera question, Jennifer Walters. La série devrait reprendre ce qu'ont fait les comics, à savoir montrer le moment où cette avocate se fait blesser par balle par un gang de Los Angeles. Bruce lui vient en aide en lui donnant de son sang. Mais il va également lui transmettre sa part super-héroïque. Ainsi, Jennifer devient une version de Hulk au féminin. Ainsi débute son aventure en solitaire.

Si le show garde ce déroulé dans l'origin story, Mark Ruffalo a ses chances pour figurer au casting. Peut-être pas pour être un personnage principal mais au moins pour assurer la transition. Ça ne sent clairement pas bon pour lui. Avec l'arrivée de sa cousine, on voit arriver son remplacement. Un peu comme ça sera le cas avec la série Hawkeye où Kate Bishop prendra la place du héros campé par Jeremy Renner. Marvel entame son renouvellement et va laisser la place à une nouvelle génération. Pour Hulk, c'est d'autant plus inévitable qu'il n'a jamais eu une place centrale dans le Marvel Cinematic Universe. Le film qui l'a lancé, avec Edward Norton, n'a jamais eu de réelle suite. On a davantage suivi le personnage dans des aventures en équipe ou consacrées à d'autres (Thor : Ragnarok, par exemple).

Une réalisatrice pour She-Hulk

Ce qu'on attend, maintenant, c'est de découvrir l'identité de celle qui va prendre le rôle. Le public comme Marvel aimerait bien que ce soit Alison Brie, ou du moins quelqu'un qui a un profil similaire. On peut néanmoins noter que Jessica Gao a été désignée comme showrunneuse et Deadline vient de rapporte que Kat Coiro se chargera de produire et de réaliser plusieurs épisodes. À commencer par le pilote, qui va tout conditionner sur le forme. On ne sait pas combien de fois elle sera derrière la caméra mais son emprise sur la série se fera sentir.

Kat Coiro n'a jamais, dans sa carrière, tutoyé le monde des super-héros. Elle est plus affiliée à un cinéma comique/dramatique. Son profil peut être intéressant si Marvel veut justement miser sur une certaine légèreté. Avant de s'occuper de la série, elle va réaliser Marry Me, une comédie romantique avec Jennifer Lopez et Owen Wilson, dont la sortie est attendue pour la St Valentin 2021. Le film suit une chanteuse qui découvre que son futur mari la trompe avec son assistante. Pour ne pas tout annuler, elle va choisir lors d'un concert quelqu'un au hasard pour l'épouser. Kat Coiro devrait avoir le temps de finir ce projet avant de se consacrer à la production de She-Hulk. Aucune date n'est connue mais les prises de vue ne débuteront certainement pas avant le début de l'année prochaine. La série n'a d'ailleurs pas de date de diffusion. D'après nos estimations, on pense qu'elle pourrait débuter sur Disney+ lors de la dernière partie de 2021 ou, après, en 2022.