She-Hulk : la série vient de faire référence à un nouveau Young Avengers

L'épisode 6 de « She-Hulk : Avocate » est sorti ce jeudi 22 septembre. L'occasion pour Marvel Studios de dissimuler, une fois de plus, une référence bienvenue à un autre personnage des comics Marvel. Visiblement, la série va être un tremplin pour introduire d’autres Hulk.

She-Hulk : Avocate – la série suit son cours

She-Hulk, ou Miss Hulk en version française, est la cousine de Bruce Banner. Après un terrible accident, elle reçoit une transfusion sanguine de son cousin. Mais le sang irradié aux rayons gamma du Dr Banner transforme la jeune et brillante avocate Jennifer Walters en Miss Hulk. Créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema, She-Hulk est devenue une héroïne importante au sein de l'univers Marvel. Elle a notamment été membre des Avengers et des 4 Fantastiques.

She-Hulk ©Disney+

Depuis quelques semaines, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a introduit cette héroïne dans son univers connecté. Dirigée par Jessica Gao, la série She-Hulk : Avocate raconte les aventures de la jeune femme. Comme chaque production Marvel, She-Hulk : Avocate regorge d'easter eggs et de références aux comics. Et l'épisode 6 ne fait pas exception à la règle.

Trois gros easter eggs

L'épisode intitulé Simplement Jen propose plusieurs clins d’œil pour les lecteurs de comics. Tout d'abord, la série cite Intelligentsia, à travers un site internet obscur. Dans les comics, ce nom est l’appellation d'une équipe de super-vilains très intelligents créée en 2009. Les membres de cette team démoniaque ont évolué, mais le Penseur, le Leader, M.O.D.O.K. et Fatalis en ont été membres. Et puisque M.OD.O.K. est annoncé au casting de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, c'est logique que le MCU commence à y faire référence.

Un autre clin d’œil concerne également Mr Immortal. Incarné par David Pasquesi dans She-Hulk : Avocate, Mr Immortal est un mutant issu des comics qui possède le pouvoir d'immortalité. Une manière pour le MCU de rappeler aux fans hardcore que les mutants font dorénavant partis du catalogue Disney/Marvel.

She-Hulk ©Disney+

Enfin, le dernier easter egg, et le plus intéressant, concerne Hulking. En effet, dans la dernière scène de cet épisode 6, le nom de Hulking apparaît à l'écran (orthographié HulkKing), sans qu'on en sache plus. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit pourtant d'un personnage emblématique des Young Avengers. Créé en 2005 par Allan Heinberg et Jim Cheung, ce personnage est un extraterrestre qui a des origines Skrull et Kree.

S'il a une apparence verte et qu'il porte le nom de Hulking, ses liens avec Hulk et She-Hulk s'arrêtent là. Mais l'introduction de ce personnage est extrêmement logique puisque Marvel prépare à la fois le terrain pour les Young Avengers, mais aussi pour l'invasion des Skrulls dans Secret Invasion.

Plus de Hulk ?

Enfin, cette dernière séquence ouvre une autre porte. En effet, il semblerait que de méchants scientifiques aient réussi à prendre possession de sang infecté par des rayons gamma. Si tel est le cas, cette ouverture permet de spéculer sur l'introduction d'autres Hulk. En effet, en plus de Hulk, Miss Hulk et L'Abomination, l'univers Marvel regorge de géant vert et rouge. Parmi les plus célèbres personnages dérivés du géant de Jade, on peut citer Red Hulk (le général Ross), Red She Hulk (Betty Ross), Amadeus Cho, Doc Samson ou encore Le Leader qui sera au centre de Captain America : New World Order. De quoi préparer tranquillement l'introduction de nouveaux Hulk.

She-Hulk : Avocate est disponible sur Disney+.